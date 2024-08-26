「沒文資身分」平溪煤礦博物館明年恐被迫關門

新平溪煤礦博物館園區保存完整礦業系統，館方憂心國土計畫法實施後，因地處國土保育區第二類，依照土管煤礦博物館將無法經營，發起連署、搶救行動。新北市文化局指出，市府立場是朝保存文化資產為目標，若申請人覺得遺跡有不可切割的一環，可再提出資料做通盤評估。

保存完整的煤礦場「新平溪煤礦」，2002年由原負責人龔詠滄將原礦場轉型為煤礦博物館，如今「國土計畫法」將影響新平溪煤礦遺址保存，新平溪煤礦博物館園區憂心會因國土計畫法而停止營運，近日發出呼求及連署行動。

市府明開文資大會審議，館方質疑新北文化局漠視煤礦文化保存，文化局指出，市府立場是朝保存文化資產為目標，若申請人覺得遺跡有不可切割的一環，可再提出資料做通盤評估。

新平溪煤礦價值在於完整的系統性保存，從水平坑道、坑口、軌道運輸、檢量室、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽直至十分側線專用鐵道，是台灣唯一具有完整序列性的煤礦遺址。館方發起的連署行動，呼籲新北文化局審慎審理該申請案，協助輔導新平溪煤礦，別讓台灣最後一座礦場走入歷史，獲不少學者響應，連新北市政府副秘書長張其強也具名連署支持。

新平溪煤礦博物館2022年5月，向文化局提報登錄文化景觀盼全區保存，直至2023年8月文資現勘，會議認定新平溪整體具有文化資產價值，但今年7月再次現勘後，文化資產保存價值審查會議決議，十分專用側線鐵道、檢量室、翻車台、卸煤斗等不列冊追蹤，館方質疑文化局破碎單點的形式無法系統性保存遺跡。

國土計畫法將於明年4月30日上路，新平溪煤礦博物館將位於國土保育區第二類，但目前館方並未列入文資身份，未來只能走上關門熄燈一途。新北地政局編定管制科長黎志偉說，目前解套方法是看未來地方政府通盤檢討，是否有機會改劃其他分區。

文化資產科長黃芳瑤說，當初因博物館園區所設面積、內容及產權複雜，因此當時文資審議大會決議，以歷史建築做提報同樣能保存礦業場域。黃說，明日審議會議是針對已經列冊追蹤的區塊，審議坑口、部分水平坑道、儲煤槽、卸煤櫃等區塊，是否要持續列冊，或是進入審議程序變成文資，後續也會有專案小組會勘、整體判斷，看是否有文資身分。