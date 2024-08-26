美國傳罕見東部馬腦炎個案 羅一鈞揭國內「三無」現況

美國東北部近期驚現罕見的東部馬腦炎病例，該疾病死亡率高達3成，為經由病媒蚊叮咬所傳染，目前有關當局已將4處具嚴重風險的城鎮進行自主性宵禁，另有29處城鎮遭到列管。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，此病媒蚊僅分布在美國東部及部分南部州別，目前國內無病媒蚊、無病毒、無病例的「三無」情形，民眾不須擔心，這是美國人才會被感染的疾病。

羅一鈞說，東部馬腦炎病媒蚊屬於黑尾蚊的一種，主要是蚊子叮咬了遭到帶有東部馬腦炎病毒的馬匹宿主，再叮咬人類造成傳染，但感染者身體產生的病毒，不足以被蚊子叮咬後，牠再叮咬下一個人造成傳播，不像是登革熱傳播，可以經蚊子叮咬感染者後，再傳給下一個人。

羅一鈞指出，美國東部目前只有一個案例，當地政府是擔心還有其他病媒蚊未被消滅，可能會叮咬其他民眾，而建議當地居民自主性宵禁，避免有人再被叮咬，但東部馬腦炎病毒傳播較為侷限在美國東部及部分南部州別，國人不需擔心。

據外媒報導指出，東部馬腦炎是一種罕見且致命的蚊媒疾病，感染者的死亡率高達30%，許多康復者會留下持續的神經系統問題。2019年美國麻薩諸塞州曾有12人感染，其中6人死亡。近日麻薩諸塞州最近出現4年來首例東部馬腦炎病例，當地州公共衛生部門公告，感染東部馬腦炎患者是名80歲伍斯特郡男性，目前有關他感染病毒的具體地點和方式尚未公布，其健康狀況也未對外公佈。

由於這起病例，讓麻薩諸塞州4個城鎮被列為「嚴重」風險區，其中分別為道格拉斯、薩頓、韋伯斯特和牛津。另外有普利茅斯鎮等6個城鎮被列為「高風險」區，還有23處城鎮被列為中度風險區。

面對這一危機，牛津鎮率先實施了宵禁，但這決定引發一些居民的不滿，認為會影響學校的體育活動。但報導中也提到，宵禁是根據州健康專家的建議實施的，專家們認為，從傍晚到黎明的時間段風險最高。同時，有關當局還建議居民使用含有美國環保署認證有效成分的驅蚊劑，並穿著能覆蓋皮膚的衣物，以減少蚊子叮咬的風險。

在普利茅斯鎮也有一匹馬被診斷遭到感染，當地官員已經封閉市政公園和運動場，禁止夜間訪客進入。麻薩諸塞州公共衛生部門與農業資源部門也宣布，將在普利茅斯郡進行空中噴灑，同時在伍斯特郡部分地區進行卡車載噴灑，以降低蚊子數量。