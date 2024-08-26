快訊

財經網美一段話遭轟「外行裝內行」 她致歉下架影片自嘲成黑歷史

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

美國傳罕見東部馬腦炎個案 羅一鈞揭國內「三無」現況

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，此病媒蚊僅分佈在美國東部及部分南部州別，目前國內為無病媒蚊、無病毒、無病例的「三無」情形，民眾不須擔心。本報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，此病媒蚊僅分佈在美國東部及部分南部州別，目前國內為無病媒蚊、無病毒、無病例的「三無」情形，民眾不須擔心。本報資料照片

美國東北部近期驚現罕見的東部馬腦炎病例，該疾病死亡率高達3成，為經由病媒蚊叮咬所傳染，目前有關當局已將4處具嚴重風險的城鎮進行自主性宵禁，另有29處城鎮遭到列管。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，東部馬腦炎需經特殊病媒蚊傳播，此病媒蚊僅分布在美國東部及部分南部州別，目前國內無病媒蚊、無病毒、無病例的「三無」情形，民眾不須擔心，這是美國人才會被感染的疾病。

羅一鈞說，東部馬腦炎病媒蚊屬於黑尾蚊的一種，主要是蚊子叮咬了遭到帶有東部馬腦炎病毒的馬匹宿主，再叮咬人類造成傳染，但感染者身體產生的病毒，不足以被蚊子叮咬後，牠再叮咬下一個人造成傳播，不像是登革熱傳播，可以經蚊子叮咬感染者後，再傳給下一個人。

羅一鈞指出，美國東部目前只有一個案例，當地政府是擔心還有其他病媒蚊未被消滅，可能會叮咬其他民眾，而建議當地居民自主性宵禁，避免有人再被叮咬，但東部馬腦炎病毒傳播較為侷限在美國東部及部分南部州別，國人不需擔心。

據外媒報導指出，東部馬腦炎是一種罕見且致命的蚊媒疾病，感染者的死亡率高達30%，許多康復者會留下持續的神經系統問題。2019年美國麻薩諸塞州曾有12人感染，其中6人死亡。近日麻薩諸塞州最近出現4年來首例東部馬腦炎病例，當地州公共衛生部門公告，感染東部馬腦炎患者是名80歲伍斯特郡男性，目前有關他感染病毒的具體地點和方式尚未公布，其健康狀況也未對外公佈。

由於這起病例，讓麻薩諸塞州4個城鎮被列為「嚴重」風險區，其中分別為道格拉斯、薩頓、韋伯斯特和牛津。另外有普利茅斯鎮等6個城鎮被列為「高風險」區，還有23處城鎮被列為中度風險區。

面對這一危機，牛津鎮率先實施了宵禁，但這決定引發一些居民的不滿，認為會影響學校的體育活動。但報導中也提到，宵禁是根據州健康專家的建議實施的，專家們認為，從傍晚到黎明的時間段風險最高。同時，有關當局還建議居民使用含有美國環保署認證有效成分的驅蚊劑，並穿著能覆蓋皮膚的衣物，以減少蚊子叮咬的風險。

在普利茅斯鎮也有一匹馬被診斷遭到感染，當地官員已經封閉市政公園和運動場，禁止夜間訪客進入。麻薩諸塞州公共衛生部門與農業資源部門也宣布，將在普利茅斯郡進行空中噴灑，同時在伍斯特郡部分地區進行卡車載噴灑，以降低蚊子數量。

美國 風險

延伸閱讀

M痘疫情升溫 羅一鈞指非洲情況不單純：公費疫苗對象增

M痘疫苗打氣升35% 疾管署22日討論是否放寬接種

腸病毒疫情反轉上升 喉嚨痛到火在燒要注意

7旬男類鼻疽發病到死亡僅4天 羅一鈞：8月底前都需警戒

相關新聞

醫學期刊刺胳針談台灣健保困境 這點讓醫護充滿倦怠感

台灣正面臨少子化、高齡化衝擊，近日醫學期刊「刺胳針」（ The Lancet）刊出一篇探討台灣醫療體系是否正在崩壞的文章...

又到「月餅季」！他問最不想收到哪種 一票人嫌棄這類：收到很麻煩

中秋節馬上就要到了，各大廠商開始推出最新的月餅禮盒，人們也開始物色自己心儀的品項。近日有網友發文，詢問網友們最不想收到哪種月餅，引起熱烈討論。

陸方恢復馬祖旅遊 交通部：對等尊嚴下推動兩岸觀光

大陸福建省前天公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註，為兩岸旅遊再次露出曙光。對於台灣是否...

低碳飲食降體重卻失眠？ 醫：腦內激素分泌失衡

低碳飲食好處多，可控糖、減脂、降體重，透過減少碳水化合物的攝取，幫助改善健康體態。不過，熱門的減重飲食法如果吃錯了、進食...

遊覽車業者要求GPS自主管理、刷卡機補助 交通部回應了

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今號召近百名駕駛員，到交通部前抗議，提出GPS業者自主管理、駕駛員刷卡機全...

50輛遊覽車包圍交通部 怒吼要求刷卡機補助等5大訴求

交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統，且明年6月強制要求增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車，部分遊覽車駕駛拒絕強迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。