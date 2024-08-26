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又到「月餅季」！他問最不想收到哪種 一票人嫌棄這類：收到很麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
月餅示意圖。圖／ingimage
月餅示意圖。圖／ingimage

中秋節馬上就要到了，各大廠商開始推出最新的月餅禮盒，人們也開始物色自己心儀的品項。近日有網友發文，詢問網友們最不想收到哪種月餅，引起熱烈討論。

原PO在PTT以「最不想收到哪種月餅」為題發文，稱現在又到了「月餅紛飛的季節」，不少人都會收到月餅禮盒。原PO好奇在港式、台式、廣式、蘇式等各式月餅中，大家最不希望收到的是哪一種？

原PO自己最不希望收到廣式月餅，並不是因為不好吃，而是因為廣式月餅份量太大，要與人分食很不方便。如果沒有可以分享的對象就得把它冰起來，而台灣的冰箱就像是「異次元空間」，很可能一放進去就會「迷航」兩三年，讓原PO覺得非常麻煩。

文章引來大量網友留言，有網友和原PO一樣，不希望收到大份量的月餅，「大餅款+滷肉的最不愛」、「大餅類之類的，無法一人獨享的那種，一個人吃不完很難解決」、「沒個別包裝的，找不到人分食也是要冰起來」。

還有不少網友點名肉類內餡，「綠豆椪包滷肉，非常不行」、「包肉的綠豆椪，光聞肉味就想吐」、「有肉燥、滷肉的我都不吃」、「包豬肉或冬瓜糖的，從小到大都覺得難吃得要命」。

也有一些網友討厭棗泥口味，「棗類口味的我完全不行」、「棗泥完全不行」、「廣式的難吃，一堆棗泥核桃，超不想要」、「廣式的，超討厭棗泥」。

就連高人氣的蛋黃類月餅，網友們態度也是兩極分化。一部分人很愛蛋黃酥，「只喜歡蛋黃酥」、「蛋黃酥跟純綠豆椪外的都不行」、「（不想收到）任何沒有蛋黃的月餅」、「不太吃月餅，我只愛蛋黃酥」、「只想要蛋黃酥」；另一部分則十分反感蛋黃，「包蛋黃的，熱量怪獸」、「我不喜歡蛋黃」、「包蛋黃的很胖」。

PTT 中秋節 月餅 蛋黃酥

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