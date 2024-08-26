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睡不夠也會胖！營養師點10個「不知不覺」發胖習慣 網認同：全中

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏分享10個「不知不覺」發胖的習慣。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏分享10個「不知不覺」發胖的習慣。 示意圖／ingimage

總是覺得自己莫名其妙地發胖嗎？營養師高敏敏在社交平台指出10個不知不覺發胖的原因，分別是吃太快、水喝太少、吃宵夜、久坐、睡眠不足、生活壓力、蛋白質不足、膳食纖維不足、愛沾醬、吃飯時間不規律，並對這些原因說明。有網友留言自己這些生活習慣全中。

營養師高敏敏在Instagram的個人頁面發文表示，有10個生活習慣會讓人默默變胖。要避免肥胖的話，可以先從食物吃慢一點、水喝多一點下手，高敏敏說明，食物吃太快，大腦無法即時接收「飽」的資訊，導致無意中吃進更多熱量；至於水要多喝的原因則是，身體會將口渴誤以為是飢餓。

蛋白質不足、膳食纖維不足、愛沾醬，則與攝取的食物內容有關，高敏敏透露，蛋白質對人體而言是非常重要的營養素，且能帶來較碳水、脂肪更高的飽足感，同樣能帶來飽足感的還有膳食纖維，因為膳食纖維能延長消化時間，因此飯前可以先吃點蔬菜墊胃；注意攝取哪些食物能增加飽足感之餘，也可以留意有些食物會助長肥胖，火鍋沾醬乃至沙拉沾醬都是「多餘攝取的油脂」，高敏敏舉例說明，像是30公克的凱薩醬就含有130至180大卡的熱量，她也建議可以以無糖優格、天然水果醋代替。

另外，吃東西的時間也是重點，吃宵夜會助長肥胖，因為夜間進食會導致身體「無法有效消化食物」，若再加乘吃泡麵、炸物等本身熱量就高的食物，熱量就會相當可觀；另一項讓人變胖的習慣還有「吃飯時間不規律」，理由是血糖和荷爾蒙不穩定會促進對高熱量食物的渴望，甚至影響新陳代謝。

還有，日常行為的習慣也會影響體態，首先久坐時因大部分肌肉都在放鬆，容易形成脂肪堆積，因此建議上班中也要起身動一動；第二若睡眠不足也會同吃飯時間不規律影響荷爾蒙平衡，造成飢餓素、瘦體素失調，進而特別渴望高糖、高油脂的食物；最後，生活的壓力也會影響荷爾蒙，使皮質醇升高，對高熱量食物、甜食產生渴望，也可能暴飲暴食、情緒不穩。

網友紛紛留言，「我全中」、「真的喝水喝太少了」、「水真的要狂喝，每次一忙就忘了」、「還是要多喝水」、「久坐族要注意了」、「宵夜吃泡麵胖超快的」、「很重要的減肥心得」。

減肥 肥胖

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