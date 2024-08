成功輸出中華文化？《黑神話：悟空》火爆全球 到底在紅什麼？竟連北韓人都在玩

上市第一天就賣出67億元,《黑神話:悟空》引發全球玩家瘋狂追逐,遊戲畫面裡古建築和滿天神佛的中式美學,令各國百萬人著迷,《西遊記》原著人手一本。中國遊戲輸出中華文化的同時,也代表著大陸遊戲工業異軍突起。

為避免青少年沈迷於電玩,中國大陸推出史上最嚴的「電玩宵禁」,政令仍在貫徹,當下竟有一款遊戲《黑神話:悟空》,同時獲得三大官媒《新華社》《央視》《人民日報》集體發聲點讚。

不僅如此,國際媒體《日本經濟新聞社》《彭博》《財富》《路透社》等也紛紛報導,評論說「這款遊戲將會是中國遊戲的里程碑,會推動整個遊戲行業的發展」等等,還挖出遊戲背後的投資人之一是騰訊等內幕。

誰也沒想到,一個取材自古代神魔小說《西遊記》的電子遊戲會如此受歡迎。玩家扮演「天命人」,為了探尋昔日西天取經傳說的真相,踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路,出乎意料贏得了全球玩家的壓倒性好評。

《黑神話:悟空》取材自古代神魔小說《西遊記》。取自GAME SCIENCE

8月20日正式上市的《黑神話:悟空》,在短短一天之內,總銷售額超過15億人民幣(約67.2億新台幣),在世界各國的遊戲排行榜迄今持續霸榜第一名。遊戲支援12種語言全球販售,從遊戲平台Steam上的數據亮點來看,已有來自30餘國、近150萬名的玩家上線遊玩,躍為Steam史上峰值在線人數最高的純單機類遊戲,甚至在數據地圖上,居然有一個亮點來自北韓。

販售《黑神話:悟空》的遊戲平台和主機如Steam、Wegame、Epic和PS5等,也獲得豐厚的利潤。抽成30%,意味著短短一天之內便進帳20.16億元。有趣的是,這款遊戲在平台上的售價各國不一,最便宜的在中國大陸268人民幣(約台幣1200元),最貴的在瑞士69.9瑞士法朗(約台幣2626元),台灣則賣1280元。

波蘭玩家:因遊戲買《西遊記》原著來看

《黑神話:悟空》火爆全球,就連中國外交部也開腔了。

遊戲問世的第二天,8月21日,中國外交部發言人毛寧主持例行記者會,有記者提問《黑神話:悟空》自首次上線以來,席捲了遊戲界,請問中方對此有何評論?

「我不了解你說的這款電子遊戲,但是感謝你讓我關注到這款遊戲,」毛寧微笑回覆表示:「從名字看,這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》,我想這也反映了中國文化的吸引力。」

官方之所以認可及推薦一款電玩,正是因為熱賣的背後,帶動了整個群體的文化自信。根據中國共青團上海市委員會官方微信「青春上海」報導,有俄羅斯網友評論:「我等了這遊戲3年了,我非常想了解中國的神話,利用《黑神話》來解讀《西遊記》是非常有意思的方法。」

全球現象級遊戲,也無可避免將成為另類文化輸出,不少海外玩家為了更好地進入遊戲,開始苦讀《西遊記》原著。就有波蘭網友表示:「我無法表達我對《黑神話》的期待,因為自從在2020年發現這遊戲(封閉測試)後,我就去買了一本《西遊記》小說。」

同時玩家也會發現,遊戲中的古刹、牌樓、石窟、寶殿等充滿中式風情,逼真的中國山水風貌和恢弘壯觀的中式古建築,令遊戲畫面處處傳遞著中式美學。製作方、遊戲科學公司公開表示,遊戲開發耗時6年半,近3億人民幣(約台幣13億元),為了做好遊戲,還親自取景大陸數十個古蹟,在遊戲中「神還原」了山西五台山、雲岡石窟、懸空寺、重慶大足石刻、山東濟南塔林等,很多國際玩家從未如此沈浸式體驗過中華古文明。

遊戲中的古刹、牌樓、石窟、寶殿等充滿中式風情。取自GAME SCIENCE

3A遊戲,採用輝達AI技術

這對中國人的意義,除了中華文化藉此傳揚到全世界,還意味著大陸遊戲作品成功挑戰了美國和日本在遊戲工業的霸主地位。

《黑神話:悟空》是所謂的「3A遊戲」,意指「A lot of time」(花了大量的開發時間)、「A lot of resources」(投入大量的資源)、「A lot of money」(挹注大量的金錢),通常擁有精美流暢的畫面、龐大的世界觀和深刻的劇情,再加上輝達(NVIDIA)的「全景光追」AI技術,這類開發成本高、開發周期長、製作精良的遊戲,而大陸公司居然做得出來。

《黑神話:悟空》擁有精美流暢的畫面、龐大世界觀。取自GAME SCIENCE

只是,《黑神話:悟空》並非毫無爭議,部分玩家和網友質疑,劇情中疑似歧視女性。據新加坡《聯合早報》綜合法新社、《紐約時報》報導,《黑神話:悟空》在開售前,有海外遊戲主播接到指導檔案,提醒他們不要討論政治、女權主義宣傳、新冠病毒、大陸遊戲行業政策,以及「抹黑中國」的言論,有玩家因此放棄直播遊戲過程。

據大陸媒體《每日經濟新聞》8月 22日報導,《黑神話:悟空》遊戲於21日晚在Steam平台同時線上人數達到233.7萬人,再創新高。

因著一款遊戲的主題與內容,會引發民族主義情緒其實並不常見,《黑神話:悟空》卻是個例外。一篇標題為「《黑神話:悟空》到底有啥意義?」的網文便帶著深深的期盼說:「一旦第一個產品成功,就會有第二個、第三個跟進,後面就會有更多優秀的大製作出來,會有大量的人才從事這份高薪工作,賺全世界的錢。」

(本文出自2024.08.23《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)