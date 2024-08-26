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體重減到一半不動了？這原因害你做白工 營養師教突破停滯期：多吃

聯合新聞網／ 綜合報導
減肥體重每次都卡住？妳也遇到「減重停滯期」。示意圖／ingimage
減肥體重每次都卡住？妳也遇到「減重停滯期」。示意圖／ingimage

減肥每次都卡住？妳也遇到「體重停滯期」嗎？營養師Feibi在Instagram上發布影片，帶你突破減肥瓶頸，一起看看哪些地方要改善吧！

為什麼減重會有停滯期？

Feibi指出可能是「代謝性適應」，代謝性適應是指身體在長時間熱量攝取較少的情況下，為了節約能量而降低熱量消耗的情況，所以會造成減重速度下降或是停滯。此外，減重時身體會分泌餓激素，讓人感到飢餓與疲勞。

舉例來說，當你原本的總消耗量為1700kcal，而減重時一天僅攝取1400kcal，照理來說製造了300kcal的熱量赤字，每周可以瘦大約0.3公斤。但當你長期攝取1400kcal，原本的1700kcal可能會因為代謝性適應降至1400kcal，導致你怎麼減都不會瘦。

碰上停滯期應該怎麼做？

首要任務就是讓身體恢復正常情況的代謝，所以Feibi建議大家這時候增加熱量的攝取，要注意的是，這裡並不是指超出熱量盈餘，而是稍微往上加一點熱量讓身體的「節能模式」暫停，同時消除饑餓感與疲勞感，降低減重造成的壓力。

減肥 營養師

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