難以忘懷的感動！有史以來最偉大的10部動畫電影 這部直接「霸榜3名」

在影史最偉大的10部動畫電影裡，哪一部至今依然讓你難以忘懷呢？

一直以來，動畫電影就不只是小孩子的「卡通」，它是構築許多人夢想、綻放一切企盼的舞台，在全球影史裡，不少動畫作品都有改變世界的影響力，人們可以從作品中挖掘心靈的企盼，更在不同的鼓舞和希望裡，交織耀眼的光芒。

在你心中，是否有影響你一輩子的動畫作品？它獨特的魅力，是不是讓童年的你至今依然感動？在人生遇到挫折和苦難時，那些扣人心弦的經典台詞，也能成為持續前進的最大動力。

《IMDb》便統整了一份影史動畫排名列表，這個評分係依據《IMDb》、《Rotten Tomatoes》、《Time Out》、《Complex》、《IGN》等各大網站的評價分數，再以不同的權重和排名計分，藉此誕生的10部影史最佳動畫電影。

而這些最經典的故事，你看過幾部？

10、《玩具總動員2》（Toy Story 2，1999）

《玩具總動員2》。Disney

《玩具總動員2》是1999年由皮克斯所製作的動畫電影，故事延續1995年《玩具總動員》的發展，都是由約翰拉薩特（John Lasseter）執導。

電影故事講述胡迪被一個名叫艾爾的貪婪玩具收藏家偷走，促使巴斯光年和他的朋友出發試圖營救胡迪，然而胡迪在與新認識的夥伴介紹下，胡迪在過程中發現了他作為歷史悠久的電視明星的起源，他將面臨著充滿想像的未來，還是和夥伴患難與共的抉擇。

《玩具總動員2》是非常扣人心弦的，在強大的劇本和角色塑造下，故事迸發出超乎想像的澎湃，不管大朋友小朋友都能深深陶醉在其中，有著熱血沸騰的感動。

但其實，《玩具總動員2》本來不是要作為戲院上映的規模，當年大部分皮克斯員工都在製作《蟲蟲危機》（A Bug's Life），直到製作到中後期時才決定搬上院線，這使得劇本整個大修改。儘管過程曲折且困難重重，皮克斯依然在9個月內將作品上映，票房大獲成功，獲得了無限的迴響。

9、《鐵巨人》（The Iron Giant，1999）

《鐵巨人》。Warner Bros.

《鐵巨人》同樣是1999年的作品，由布萊德博德（Brad Bird）執導，他也是後來《超人特攻隊》（The Incredibles）和《料理鼠王》（Ratatouille）的導演。

《鐵巨人》改編自泰德休斯（Ted Hughes）的同名小說，電影背景是冷戰時期的1957年，一個叫休斯的男孩發現了一隻從外空掉下來的巨大金屬機器人。在藝術家迪恩麥克克平的幫助下，他們必須防止美國軍方和聯邦探員找到機器人，否則他們將會摧毀巨人，而男孩和機器人的冒險故事就此展開。

《鐵巨人》上映後，票房其實是大失敗的，因為缺乏行銷資金的關係，電影上映後慘賠了數千萬美元，雖然評價很高，但叫好不叫座，直到後續的電視播放和家庭營銷獲得了許多讚譽，至今成了動畫經典之一。

8、《料理鼠王》（Ratatouille，2007）

《料理鼠王》。Disney

同樣是布萊德博德的作品，《料理鼠王》這回由皮克斯製作，在票房和口碑上獲得了巨大的成功。而英文原片名「Ratatouille」的意思，其實是一道法式料理普羅旺斯雜燴，也是老鼠小米的招牌餐點。

《料理鼠王》講述一隻立志想當大廚的老鼠小米，為實現當大廚夢想，與在巴黎餐館擔任清潔工的小林合作，小米祕密指導小林做飯，兩位就這樣開始上演提線木偶大戲，老鼠藏在他的廚師帽裡面，藉揪住頭髮來控制動作。

《料理鼠王》獲得了奧斯卡5項大獎提名，最終獲得最佳動畫長片獎，其它入圍的獎項還包括最佳原著劇本、最佳原創配樂、最佳音效與最佳音效剪輯。達成票房和口碑雙收的成就。

7、《超人特攻隊》（The Incredibles，2004）

《超人特攻隊》。Disney

當布萊德博德的作品連續3部上榜時，你就知道這位導演的影響力有多麼巨大了。《超人特攻隊》2004年上映時，掀起了巨大的迴響，觀眾幾乎都能陶醉在這個超能力家庭裡，看他們所發生超乎想像的故事。

其實，當年在《鐵巨人》的重挫之後，華納兄弟就沒打算再為布萊德博德發行作品，於是他將《超人特攻隊》提案轉向了皮克斯，也邀請了大部分《鐵巨人》製作團隊繼續負責《超人特攻隊》，而後來證明這個決定非常成功。

《超人特攻隊》因其動畫、劇本、動作、幽默、配音、主題、音樂以及對不同年齡客群的吸引力而受到各界一致認同的好評，並經常被認為是所有超級英雄電影中最偉大的電影之一，最終也獲得奧斯卡最佳動畫片獎。

6、《玩具總動員3》（Toy Story 3，2010）

《玩具總動員3》。Disney

《玩具總動員3》是2010年上映的作品，距離《玩具總動員2》也過了11年的時間，電影由李安克里奇（Lee Unkrich）執導，他是前兩部電影的剪接師，也是第2集的副導，由於對故事的理解和核心精神的掌握，由他執導再適合不過。

隨著故事的發展，故事主人翁安弟即將上大學，他也可能不再是那個前兩集時需要一直玩玩具的男孩，面對玩具們的失寵和對於自身使命的茫然，故事以玩具的角度，探索陪伴的真諦和意義。

在本集裡，胡迪、巴斯光年和其他玩具被安弟的母親意外捐贈給了日託中心，在得知安弟在尋找他們後，這些玩具即將一起展開史上最大規模的逃亡行動，湯姆漢克斯（Tom Hanks）和提姆艾倫（Tim Allen）都回歸配音，讓故事更有味道。

在強大的角色刻畫和劇本塑造下，《玩具總動員3》除了胡迪、巴斯光年和翠絲之外，也捧紅了大反派熊抱哥，熊抱哥的周邊商品也賣得非常暢銷。當然毫無意外的，《玩具總動員3》也獲得了奧斯卡最佳動畫長片獎。

5、《瓦力》（WALL-E，2008）

《瓦力》。Disney

2008年由皮克斯製作、安德魯史坦頓（Andrew Stanton）執導的《瓦力》，是部非常成功的作品，故事描述地球上的清掃型機器人瓦力愛上了機器人伊芙後，跟隨她進入太空歷險的故事。

《瓦力》的故事設定在西元2805年，人類已遷離滿佈垃圾的地球。在700年前，大型企業為淨化地球而協助人類遷居外太空，留下大量環境清理用沖壓太陽能混合動力機器人地球廢品分裝員「瓦力」（WALL-E）進行清掃作業。

幾百年後，地球只剩下一台仍然運作的瓦力，它以報廢同伴的零件進行自我維修的瓦力擁有了情緒，在打掃期間常收藏各種物品，並與一隻蟑螂為伴，在每天單調的工作中，無時無刻期盼著愛情的出現。直到有一天，探測器機器人「伊芙」回到地球進行盤查，他們的故事就此萌芽。

《瓦力》對現代社會現象有著深刻的反思，整體故事完美、劇本傑出、幽默詼諧，本片也獲得奧斯卡最佳動畫長片肯定。

4、《神隱少女》（2001）

《神隱少女》。吉卜力

2001年，《神隱少女》正式在全球上映，這部由宮崎駿執導、編劇、製作的作品，在很大的程度上成了日本動畫電影史上最具代表性的典範，它不僅在日本創下316.8億日圓票房、在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》出現之前一直佔據日本影史最高票房紀錄，更在第75屆奧斯卡金像獎上，奪下了奧斯卡最佳動畫片的榮耀。

《神隱少女》的感動，相信對許多觀眾依然歷歷在目，奇幻的世界觀、瑰麗的畫風、鮮明的人物、動人的配樂，加上引人入勝的劇情和毫無冷場的冒險情節，你我彷彿都跟著荻野千尋的腳步，一同探索油屋的真面目。

《神隱少女》的成功，不只是宮崎駿打造了一個儼然鬼神世界的舞台，他還用各種明示和暗喻，勾勒這個異世界與日本的寫照，在以澡堂為背景的情境設定下，他讓神祇有了截然不同的形象，神祕卻又不難以親近。

當年，無論是千尋的可愛臉龐、白龍的帥氣，還是湯婆婆的詭譎、鍋爐爺爺的慈祥，這些角色和無臉男一起交織的世界，都有著讓人悠然神往的企盼。

3、《海底總動員》（Finding Nemo，2003）

《海底總動員》。Disney

《海底總動員》是迪士尼和皮克斯共同製作的動畫電影，是安德魯史坦頓在《瓦力》之前的作品。《海底總動員》將海底生物成功的擬人化，每一個物種都幻化出獨特的生命力，很大程度勾勒出瑰麗又冒險的想像。當然電影上映後也獲得巨大成功，成了奧斯卡動畫長片得獎電影。

《海底總動員》主要敘述一隻過度保護兒子的小丑魚馬林，和牠在路上碰到的擬刺尾鯛多莉，兩人一同在汪洋大海中尋找馬林失去的兒子尼莫。在路途中，馬林漸漸了解到牠必須要勇於冒險，以及牠的兒子已經有能力照顧自己，也許是時候該放手的故事。

這部電影受到的迴響，從當年水族市場的小丑魚熱銷狀態就可以非常明瞭，縱使小丑魚是海水魚、海水魚缸非常難以照顧，還是有很多家長為了滿足孩子的心而大量購買——直至今日，小丑魚基本上已經成了「尼莫」的代名詞，影響程度無遠弗屆。

2、《天外奇蹟》（Up，2009）

《天外奇蹟》。Disney

《天外奇蹟》是由皮克斯製作、彼特達克特（Pete Docter）執導的作品，他也是後來創作《腦筋急轉彎》（Inside Out）的導演。談到《天外奇蹟》，這部作品是許多人心目中第一名的動畫作品，其對於夢想的追尋和冒險的精神，非常深植人心。

電影劇情圍繞年邁的老人卡爾和童子軍小羅，卡爾為了履行已故妻子艾莉的承諾，他們前往南美洲冒險，一路上，他們遇到了一隻會說人話的狗小逗與稀有彩色巨鳥凱文，在這段旅程中，卡爾在冒險的過程和心理變化。

時至今日，無數七彩汽球將房子飄上天際的畫面，依然是動畫影史上最經典的畫面之一。憑藉著豐富的視覺饗宴和有趣、幽默、充滿深意的寓意，以及無懈可擊的劇本，讓人們可以重新省思自我。本片當然也獲得奧斯卡最佳動畫長片肯定。

1、《玩具總動員》（Toy Story，1995）

《玩具總動員》。Disney

幾乎要霸榜前10名的《玩具總動員》，當然在第1名也不能缺席，這部在1995年問世的作品，是皮克斯的第一部動畫長片，由約翰拉薩特執導。也因為這部電影的成功，開啟了皮克斯的盛世，只要是皮克斯的作品，就是品質和票房的保證。

《玩具總動員》描述，傳統牛仔玩偶胡迪，是男孩安弟最喜歡的玩具，可是熱門玩具巴斯光年來了之後，卻讓胡迪失寵。胡迪為了要趕走巴斯光年，反被其他玩具們唾棄，他之後意外與巴斯一起陷入致命危機，兩個冤家的冒險之旅也由此展開。

《玩具總動員》當年的出現，幾乎是重新定義了玩具的生命和使命，也讓可能根本沒人注意到的玩具情感，有了更真誠和深刻的實現，它讓玩具有了生命力、情感有了想像力，你我也能從故事的省思中，有著醍醐灌頂的震撼。

幾乎可以說，《玩具總動員》定義了動畫電影的發展史，它的每一部作品呈現，都是當時動畫技術最卓越的演繹——《玩具總動員》也成了影史最成功的動畫系列。

（本文出自2024.08.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）