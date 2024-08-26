YouBike2.0E最快下周到 雙北首批投放1500輛

YouBike公共自行車已成不少民眾重要代步工具，雙北民眾期待已久的YouBike2.0E電力輔助車，雙北第一批預計在9月初上路，新北市交通局表示，雙北首批預計投放1500輛，最快下周同步上路；新北預計在2025年前採購2100輛車。

YouBike2.0E因有電力輔助，時速可達25公里，適合作為跨縣市通勤或休閒使用，桃園市已經搶先上路，現透過系統可發現零星來自桃園的車輛，也有不少民眾已經搶先體驗。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，新北預計在2025年前採購2100輛車，首批會與北市同步上線，預計雙北會在9月初投放1500輛，其中500輛是新北採購。

對於投放地點，吳政彥表示，各區幾乎都會有車輛投入，考量車輛有流動性，不會有特別偏重部份特定區域。

新北市交通局也說，目前YouBike1.0已經全數退場，目前2.0共計有1341站，2萬1379輛上線，9月1日起北北桃跨市騎乘借還無虞，民眾也可透過新北市通勤綠廊，由新店碧潭經永福橋及福和橋銜接台北市自行車道，或是騎乘欣賞板橋、樹林河岸風光，再經鶯歌銜接桃園市大溪河濱公園。

吳政彥表示，YouBike1.0目前仍可開放查詢欠費等資訊，預計相關系統9月1日起就會全數更新完成，1.0的自動服務機要等向台電申請斷電後，才會一一移除。

過去曾發生桃園YouBike2.0E可行駛人行道，新北卻無法的跨縣市不同調問題，但經過評估，雖然YouBike2.0E最高時速可達25公里，但人力實際很難達到，目前新北已開放寬度2公以上、行人與自行車共用的車道騎乘YouBike2.0E，北北桃已同步。

交通局指出，目前北北桃3市已經實施YouBike 違規記點制度，民眾騎乘YouBike使用者需遵守交通規則，禁止在騎樓騎乘、在人行道上行人優先通行、不闖紅燈、不逆向行駛等，以維護行人及自身的安全。

民眾劉小姐表示，已經期待電力輔助許久，目前自行車道已經可以串連北北基桃，未來除了短程通勤，也能成為休閒工具，一舉數得。

不過住在淡水地區的陳先生說，淡水地區地勢略有起伏，電輔車正好可減輕民眾騎乘自行車強度，認為這類地點更應多投幾輛，才能發揮電輔車最大的效用。