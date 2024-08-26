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陸方恢復馬祖旅遊 交通部：對等尊嚴下推動兩岸觀光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國大陸福建省本月22日日宣布恢復受理該省團客與自由行赴馬祖旅遊簽註申請。中新社
中國大陸福建省本月22日日宣布恢復受理該省團客與自由行赴馬祖旅遊簽註申請。中新社

大陸福建省前天公布，福建正式恢復馬祖「小三通」，並恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽註，為兩岸旅遊再次露出曙光。對於台灣是否會釋出善意，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見且歡迎陸客來台觀光，但兩岸交流仍秉持在對等尊嚴下滾動檢討。

陳彥伯今出席Uber與Uber Eats 舉辦「安全第一，全面安心」記者會，會前接受聯訪時，針對中國大陸開放民眾至馬祖自由行，陳彥伯表示，陸客來台，交通部樂見其成且歡迎這樣的開放措施。

至於福建開放民眾申請至馬祖觀光旅遊，後續台灣是否會再與陸方針對兩岸觀光進行協商，陳彥伯指出，相關旅遊業者已做好準備，但兩岸後續交流，會秉持兩岸觀光對等尊嚴、健康永續，並視整體兩岸情勢下滾動檢討，並將續推動兩岸觀光旅遊。

此外，交通部前部長李孟諺因婚外情上任僅92天，明天是賴清德總統執政第100天，李孟諺卸任前是否交辦哪些重要事項？陳彥伯說，交通部是一個團隊，整體運作各部門都秉持專業在工作上努力。

陳彥伯表示，雖目前稍有人事異動，但大家都以服務不中斷精神推動交通部業務，後續也會聚焦安全、永續、科技等核心業務，打造台灣便捷、安全、創新的行旅環境。

福建 陳彥伯 馬祖

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