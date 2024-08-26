遊覽車業者要求GPS自主管理、刷卡機補助 交通部回應了

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今號召近百名駕駛員，到交通部前抗議，提出GPS業者自主管理、駕駛員刷卡機全額補助、遊覽車納大眾運輸等5大訴求，交通部代理部長陳彥伯表示，GPS系統是駕駛人、公司、監理部門等三級品管，對於業者提出的訴求，後續再請公路局進一步與業者溝通。

交通部代理部長陳彥伯今出席Uber與Uber Eats 舉辦「安全第一，全面安心」記者會，會前接受聯訪時，針對遊覽車業者提出的5大訴求表示，遊覽車安裝GPS系統，是因前幾年許多遊覽車因駕駛問題產生事故，經產學研討論後，認為車輛裝設GPS系統，對於行車安全有很大的助益。

陳彥伯說，遊覽車安裝GPS後可了解車輛的狀況，包含車輛有無定期檢驗或預檢；駕駛開車速率是否超過限速；是否行駛在大客車路段，尤其有無把大車開到路幅較易翻車的狹窄山路上；更重要的是了解駕駛員的工時。

陳彥伯指出，透過這樣的管理，不管是駕駛員、乘客、租車的消費者，如學校舉辦校外教學，老師或校長可在學校透過相關App，了解遊覽車行駛狀況，因此認為這樣的政策有其必要，且需持續實施，且國外也有類似的系統。

陳彥伯說，這樣兼具三級品管，駕駛人、公司、監理部門的管理方式，對於維護交通安全至為重要，而遊覽車的行車安全，也對於台灣觀光事業的推廣有所助益。針對業者今天提出的訴求，後續會再請公路局多與業者溝通、了解，並期勉駕駛人、公司共同維護遊覽車安全。

至於業者提出的刷卡機由交通部全額補助、GPS業者自主管理等訴求，陳彥伯重申，GPS是三級品管制度，另外，公路局原本就有規畫補助刷卡機，對於業者提出的訴求，後續會再請公路局與業者溝通、討論。