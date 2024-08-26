50輛遊覽車包圍交通部 怒吼要求刷卡機補助等5大訴求

交通部規定遊覽車都需裝設GPS定位系統，且明年6月強制要求增設駕駛員刷卡機，確保駕駛員沒超時駕車，部分遊覽車駕駛拒絕強迫安裝，今天號召50輛遊覽車、近百人包圍交通部抗議，要求GPS不介接公路局、遊覽車納入大眾運輸、全額補助刷卡機安裝及管理費，缺一不可，否則恐擬號召更大型的抗議活動。

新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今號召近百名駕駛員，到交通部前抗議，提出5大訴求，包含GPS業者自主管理，遇重大肇事再由公司提供完整資訊、遊覽車工時依勞基法變形工時（彈性工時）管理、落實司機教育訓練及強化職業道德、全額補助刷卡機安裝及後續管理費用、遊覽車納大眾運輸。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，交通部在推動GPS及刷卡機政策時，根本都沒跟駕駛員溝通，只跟公會談好就推行，完全不了解勞工的心聲。

許景翔表示，交通部稱裝設刷卡機是怕司機過勞，但安裝GPS後，一發車就會開始紀錄，表示已經在上班了，再裝刷卡機根本畫蛇添足，而且刷卡機會有一個鏡頭24小時拍攝駕駛員，涉及個人隱私權問題。

針對機器安裝費用，許景翔說明，刷卡機費用約5200至5500元，每月管理費目前尚未訂定，但傳可能為每月650至850元等，等於廠商1個月就收逾140萬管理費；許景翔直呼，靠行遊覽車幾乎都是駕駛員等於資方，自己出資購買車輛、繳交貸款，如今還被強迫安裝GPS及刷卡機，費用還都要自己吞，根本不合理。

工會也要求GPS業者自主管理，許景翔指出，可設定1年時間，若這2年遊覽車發生A1事故、毒假、酒駕等情事，就回歸監理站管理，GPS持續介接公路局，但如果這1年都沒發生事情，那就應讓業者持續自主管理。

變形工時部分，許景翔說，現行規定不得駕駛超過11小時，但若卡在國道就浪費許多時間，應恢復勞動部變形工時，以車子滾動時間為主，並要求取消評鑑制度。