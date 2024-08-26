醫學期刊刺胳針談台灣健保困境 這點讓醫護充滿倦怠感

台灣正面臨少子化、高齡化衝擊，近日醫學期刊「刺胳針」（ The Lancet）刊出一篇探討台灣醫療體系是否正在崩壞的文章，文中提到搶救關鍵為提高健保費及部分負擔，不能再讓健保總額包山包海。再者，政府應制定醫療工作者合理工時，並強制執行，以符合其他高收入國家標準。

「如果不及時進行必要的改革，系統的可持續性將受到嚴重威脅。 」文章指出，台灣是少數讓全民享有健康保險的國家之一，全民健保開辦近30年，每個人每月平均支付保險費為新台幣1377元，盡管擁有平等就醫權利，但也能無限次看病。

健保成功的背後有著保費低廉、健保財務危機，醫院難靠本業賺錢，開始四處降低成本，間接導致醫療院所人員「長工時、低薪資」血汗工作環境，增加年輕醫護倦怠感，出現留才、攬才困境。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，文章一開始先肯定1995年開始實施的全民健保，實現全民健康覆蓋減少健康不平等的成就。但提出目前健保費率5.17%偏低，健保總額成長率低於其他OECD國家，導致健保總額不足，但需求卻因為人口老化及新藥新科技的不斷推陳出新，造成需求與預算缺口擴大。

洪子仁說，在總額預算制度的框架下，造成健保點值惡化，醫療機構財務韌性不足，只能在經營管理上不斷壓低成本，反映在醫事人員，就是如文中所言，醫事人員長工時低工資可能降低醫療品質外醫事人員也因為「倦怠感」而離開醫療職場。

該文章最後兩段提到，台灣人口老化及新藥新科技的推陳出新，更加重了健保總額預算不足的窘境，而解決之道，除了提高健保費率外，當然就是要給醫事人員更合理的待遇，更友善的職業環境，以提高醫事人員的留任率，而改善醫事人員的薪資待遇，還是回到了健保總額預算必須充足，醫療機構有足夠的財務韌性才能改善這個現象。

洪子仁說，政府是聽到了且也正著手進行改革措施，8月22號總統府召開「健康台灣推動委員會」會議中最大的亮點，就是社會福利支出在健保財務協助方案具體提出，將原不屬健保支付的公共衛生等17項專案336億元由政府編列預算支應在健保總額預算，回應世界衛生組織(WHO)疫後建議各國應增加醫療支出，強韌公衛體系與醫療機構，「醫療支出是投資不是成本」。

洪子仁指出，公務預算的投入健保支出面增加醫療機構財務韌性，為醫護人員提高薪資穩定醫事人員留任，吸引年輕人願意醫療保健產業為選擇科系，另外投資60億預算執行「健康台灣深耕計劃」，由全國各醫療機構、醫學會或醫事公會等團體，根據在地健康需求提出計畫，像是創新醫療技術發展、培育AI、重症加護、臨床藥師人才等，透過計劃引領健康台灣的政策從預防醫學到疾病治療，銜接長照3.0全人醫療服務，達成2030健康台灣願景目標。