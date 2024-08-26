餐點全沒了！他搭星宇商務艙「只能吃員工餐」 網見照歪樓：看起來更豪華
有些人搭乘傳統航空時，會很期待機上的飛機餐。最近有一名旅客搭乘星宇航空商務艙，從大阪飛回台灣，沒想到機上所選的菜色沒了，空服員詢問「拿員工餐給你吃可以嗎？」，讓他無奈表示「星宇真的要再加油」，但網友見到員工餐卻直呼「很豪華啊！」
一名網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」發文抱怨，這次搭乘星宇航空商務艙從大阪回台灣，沒想到空服員發餐到原po後，表示餐點都沒了，並詢問「拿員工餐可以嗎？」
原po認為，自己花了商務艙的錢卻要吃員工餐，心裡很不是滋味，雖然下機時空服員有不斷道歉，並且準備小禮物，承諾會跟公司反應，但他還是認為「星宇航空真的還要再加油！」
此文一出，不少人留言表示「還是建議預選，提前保障自己權益，如果預選還是吃不到，我支持投訴」、「全部餐都沒有的話，那就是重大疏失」、「商務艙這樣真的有傻眼」、「我之前也是網路預選好，用餐時先陪小孩，請他晚點給我，後續上餐時跟我說我選的餐點沒了」。
但也很多網友認為員工餐很棒，「這員工餐看起來很豪華啊」、「別傷心，星宇員工餐本來就跟客人吃的一樣，空服員可能沒有說明清楚，沒有比較差喔」、「員工餐更好吃」、「坐了幾次星宇，突然覺得羨慕你的員工餐」、「吃員工餐的牛排餐，算是賺到了」，原po後來也有補充說明「空服說我吃的是機長餐」。
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