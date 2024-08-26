還有9月颱 賈新興：9月1日起菲律賓東方至南海一帶有熱帶擾動發展機會

未來還可能有颱風生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，觀察9月1日起菲律賓東方至南海一帶熱帶擾動發展的機會，熱帶低氣壓有可能發展。

最近要去日本的民眾要注意，賈新興指出，中颱珊珊速度變慢，初步研判，有朝日本九州登陸的趨勢，留意28日晚上至9月1日可能對日本造成長時間的影響，需觀察27日預報路徑的變化，目前看來四國和九州的雨會很明顯。

有關台灣天氣，賈新興指出，27日至9月1日，偏微弱西南風。深夜至隔天白天中南部沿海易有零星短暫雨。其中27日午後，中投山區及花東山區有零星短暫陣雨。28日午後，竹苗中投山區、南部山區及宜花東山區有零星短暫雨。29日午後，西半部山區、接近山區之平地及宜蘭有局部短暫雨。

30日午後，西半部及宜花有零星短暫陣雨。31日台中至台南有零星短暫雨，午後台中以南山區、高屏及宜蘭有零星短暫陣雨。

賈新興指出，9月1日台中至雲林有零星短暫雨，午後南投、台南至屏東及宜花有零星短暫陣雨。2日午後嘉義以南有零星短暫陣雨。3日至4日午後台中以南山區有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。