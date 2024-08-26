慶祝拳后林郁婷奪金嗨過頭 國中生握拳捶牆「拳擊手骨折」

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運完成人生金牌大滿貫紀錄，全民嗨喊台灣之光，舉國歡騰之際，一名高雄14歲國中生竟嗨過頭模仿拳擊手握拳捶牆，造成右手掌第5掌骨頸部骨折，骨彎達45度，手痛到無法握，被診斷是常見於拳擊手初學者的運動傷害「拳擊手骨折」，經醫師跟家人討論，決定手術植入鋼板，讓掌骨復位。

收治這位14歲國中生的高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥說，這名學生在林郁婷奧運奪金當天，開心與同學相約慶祝，一時情緒激動握拳捶向牆壁，右手掌腫脹疼痛，因他本身是羽球選手，當天到球場練球時，手痛到無法握球拍，才由家人陪同就醫。

經安排X光檢查，國中生的右手掌第5掌骨頸部骨折，骨折彎度達到45度，這也就是俗稱的「拳擊手骨折」，常見於拳擊初學者，或者不當施力捶打牆壁也可能骨折，與家屬討論後，以手術植入鋼板將掌骨恢復到正確位置。

廖志祥說，拳擊常見的運動傷害首先是頭部，因高速衝擊容易造成腦震盪，部分選手力量很強，也可能導致下顎骨折；其次上肢部分，拳擊手部反覆運動時，易造成手腕扭傷、拉傷，手肘、肩膀關節挫傷，此外，拳擊手高強度跳動且反覆變換姿勢，也會造成足底筋膜炎或腳踝韌帶扭傷。

大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症，以石膏固定或副木保護受傷的手部約6週，等骨折慢慢癒合，若骨頭已經嚴重移位，就需手術打入鋼板或鋼針治療。