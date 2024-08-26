快訊

退休教授轉私校擋年輕人出路？學校有缺何不聘助理教授

三角戀受矚目！新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

茶凍飲有脆脆口感！鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」 業者發文道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝拳后林郁婷奪金嗨過頭 國中生握拳捶牆「拳擊手骨折」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄14歲國中生經醫師手術植入鋼板，將骨折的掌骨恢復到正確位置。記者郭韋綺／翻攝
高雄14歲國中生經醫師手術植入鋼板，將骨折的掌骨恢復到正確位置。記者郭韋綺／翻攝

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運完成人生金牌大滿貫紀錄，全民嗨喊台灣之光，舉國歡騰之際，一名高雄14歲國中生竟嗨過頭模仿拳擊手握拳捶牆，造成右手掌第5掌骨頸部骨折，骨彎達45度，手痛到無法握，被診斷是常見於拳擊手初學者的運動傷害「拳擊手骨折」，經醫師跟家人討論，決定手術植入鋼板，讓掌骨復位。

收治這位14歲國中生的高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥說，這名學生在林郁婷奧運奪金當天，開心與同學相約慶祝，一時情緒激動握拳捶向牆壁，右手掌腫脹疼痛，因他本身是羽球選手，當天到球場練球時，手痛到無法握球拍，才由家人陪同就醫。

經安排X光檢查，國中生的右手掌第5掌骨頸部骨折，骨折彎度達到45度，這也就是俗稱的「拳擊手骨折」，常見於拳擊初學者，或者不當施力捶打牆壁也可能骨折，與家屬討論後，以手術植入鋼板將掌骨恢復到正確位置。

廖志祥說，拳擊常見的運動傷害首先是頭部，因高速衝擊容易造成腦震盪，部分選手力量很強，也可能導致下顎骨折；其次上肢部分，拳擊手部反覆運動時，易造成手腕扭傷、拉傷，手肘、肩膀關節挫傷，此外，拳擊手高強度跳動且反覆變換姿勢，也會造成足底筋膜炎或腳踝韌帶扭傷。

大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症，以石膏固定或副木保護受傷的手部約6週，等骨折慢慢癒合，若骨頭已經嚴重移位，就需手術打入鋼板或鋼針治療。

廖志祥提醒，預防拳擊運動傷害，除了確實做好熱身和伸展，穿戴適當的繃帶、貼紮、手套等保護裝備，也要遵循正確拳擊技巧及姿勢，如不幸受傷應及時處理和積極治療。

高雄14歲國中生模仿拳擊手揮拳捶牆，右手掌第5掌骨頸部骨折，被診斷是「拳擊手骨折」。記者郭韋綺／翻攝
高雄14歲國中生模仿拳擊手揮拳捶牆，右手掌第5掌骨頸部骨折，被診斷是「拳擊手骨折」。記者郭韋綺／翻攝
拳擊手骨折不只常見於拳擊初學者，因不當施力捶牆也可能骨折。記者郭韋綺／翻攝
拳擊手骨折不只常見於拳擊初學者，因不當施力捶牆也可能骨折。記者郭韋綺／翻攝

巴黎奧運 運動傷害 骨折

延伸閱讀

微風之夜林郁婷挑戰時尚指數！王碩瀚就愛Max Mara大衣

🎧｜比「台灣女兒」林郁婷還衰！性別檢測錯誤，她冠軍遭取消

拳擊／享受爆紅過程 林郁婷代言不受限喊「選我」

影／十年前結緣 林郁婷揮別性別爭議 代言衛生棉

相關新聞

雲圖看中颱珊珊 鄭明典：在海面停留的時間會拉長

中颱珊珊朝日本前進，且還要大迴轉，恐對日本多處造成影響。中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，看珊珊颱風雲圖現況，珊珊...

退休自己繳健保遭拒 「須依附子女」

國人退休後該怎麼繳健保費？是許多人沒想過的問題；依規定，需以眷屬身分依附子女納保。罕病基金會創辦人陳莉茵不想造成孩子負擔...

中颱珊珊應該會把日本氣象廳搞到瘋掉 吳聖宇曝原因

去日本要注意了，中颱珊珊路徑仍有變化，但速度變慢，影響時間拉長，除了有風雨，交通可能會受影響。

慶祝拳后林郁婷奪金嗨過頭 國中生握拳捶牆「拳擊手骨折」

台灣拳后林郁婷在巴黎奧運完成人生金牌大滿貫紀錄，全民嗨喊台灣之光，舉國歡騰之際，一名高雄14歲國中生竟嗨過頭模仿拳擊手握...

鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」！網友崩潰：咬到一隻爆漿

又有飲料店出包？8月25日深夜，有網友於爆料公社發文，文章中表示「明明點茶凍飲居然有脆脆口感」、「不拆開還好，一拆開發現...

站上投手丘感受文創熱血！台灣文博會今開幕秀寶島百面

走上2024台灣文博會展區「台味百百面」的伸展台，左右兩側的螢幕流動五彩繽紛的萬花筒影像。千變萬化的影像由所有參與文創品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。