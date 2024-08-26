雲圖看中颱珊珊 鄭明典：在海面停留的時間會拉長

中颱珊珊朝日本前進，且還要大迴轉，恐對日本多處造成影響。中央氣象局前局長鄭明典在臉書po圖指出，看珊珊颱風雲圖現況，珊珊颱風和北側雲團之間出現弱對流區，有時會描述成「乾區入侵」。乾區入侵表示該區氣壓略升高，所以北側雲團會持續往北，但是珊珊本身往北的分量則會減弱，珊珊在海面停留的時間會拉長。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，中颱珊珊過去幾天預報持續修正調整，最新預測資料還是北轉朝日本，但移動速度明顯減慢，且預測的登陸點已經往西調整到九州附近，後續往東北轉向的過程移動速度又偏慢，可能從周二、三開始持續影響日本到周末期間，九州、四國、本州地區陸續都會受到影響，目前預報仍調整當中，還有變化空間。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署今(26)日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊受太平洋高壓的導引，略向西調整；向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六(27至31日)大迴轉、轉向東北；明日達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮說，今(26)日2時「各國官方路徑預測圖」顯示，周三(28日)起「珊珊」將有2次或3次登陸日本(先登陸九州、或四國、再登陸本州)的機率。但登陸確切地點及時間，仍會不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。