颱風季還沒有結束 天氣風險：持續看到熱帶擾動活動訊號

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，整個8月雖然相當多颱風生成都沒有靠近台灣，接下來進入9月依然是颱風發展的旺季，目前預報資料仍然持續看到熱帶擾動活動的訊號，別因為過去幾個颱風都沒靠近就覺得台灣的颱風季已經結束，還是要做好防汛準備。

歐宗學指出，目前最明顯的天氣系統還是中颱珊珊，過去幾天預報持續修正調整，最新預測資料還是會北轉朝日本，但移動速度明顯減慢且預測的登陸點已經往西調整到九州附近，後續往東北轉向的過程移動速度又偏慢，可能從周二、三開始持續影響日本到周末期間，九州、四國、本州地區陸續都會受到影響，目前預報仍調整當中，還有變化空間，提醒本周預計前往日本的民眾持續追蹤最新預報資訊，也要留意航班異動情形。

台灣的天氣方面，歐宗學說，今天有微弱低壓在台灣東部海域活動，強度偏弱，仍帶來不穩定環境以及水氣，今天凌晨在西半部地區持續有對流雲系消長，也造成了局部較大雨勢。預估上午期間各地都還是可能有局部短暫陣雨，發生的機率有降低趨勢、影響範圍也比較小，但午後還是要注意，在熱力作用配合之下，會再有旺盛對流雲系發展影響，尤其山區附近要留意有局部大雷雨機會。

未來天氣狀況，歐宗學指出，明天在台灣東方微弱低壓會減弱遠離，但後續台灣附近仍然處於大範圍低壓帶中，預估一直到周末期間都以西南風環境為主，中南部晨間到上午時段有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、北部、東半部地區可能有局部短暫雷陣雨，尤其周四以後較容易影響平地區域、也可能會有較大雨勢發生，後續如沒有其他天氣系統生成或變化，類似天氣型態有機會延續到周末。而還沒下雨的時候整體氣溫感受依然偏熱。