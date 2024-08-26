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聯合報社論／百日維新成百日之亂，賴政府未來步步驚心

赴日注意！中颱珊珊明強度達顛峰值 恐不只一次登陸日本侵襲多處

吳德榮：中颱珊珊將2次或3次登陸日本 周三午後雷雨雨區擴大

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。本報資料照片
午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。本報資料照片

日本要注意，中颱珊珊大迴轉，將2到3次登陸日本，侵襲多處。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署今(26)日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊受太平洋高壓的導引，略向西調整；向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六(27至31日)大迴轉、轉向東北；明日達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮說，今(26)日2時「各國官方路徑預測圖」顯示，周三(28日)起「珊珊」將有2次或3次登陸日本(先登陸九州、或四國、再登陸本州)的機率。但登陸確切地點及時間，仍會不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。

至於台灣的天氣，吳德榮指出，今、明兩天「太平洋高壓」雖減弱、各地仍晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。

今日各地區氣溫為北部23至36度、中部23至35度、南部24至36度及東部22至35度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三至下周日(28至1日)盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；與「陸風」輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。

吳德榮說，中颱珊珊受太平洋高壓導引，向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六大迴轉、轉向東北（左圖）。今日2時「各國官方路徑預測圖」(右圖)顯示，周三起「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機率。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮說，中颱珊珊受太平洋高壓導引，向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六大迴轉、轉向東北（左圖）。今日2時「各國官方路徑預測圖」(右圖)顯示，周三起「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機率。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 日本

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