吳德榮：中颱珊珊將2次或3次登陸日本 周三午後雷雨雨區擴大
去日本要注意，中颱珊珊大迴轉，將2到3次登陸日本，侵襲多處。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署今(26)日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊受太平洋高壓的導引，略向西調整；向西北西、逐漸逼近日本九州南方海面，明日至周六(27至31日)大迴轉、轉向東北；明日達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。
吳德榮說，今(26)日2時「各國官方路徑預測圖」顯示，周三(28日)起「珊珊」將有2次或3次登陸日本(先登陸九州、或四國、再登陸本州)的機率。但登陸確切地點及時間，仍會不斷調整，若有日本行程，應密切注意其動態。
至於台灣的天氣，吳德榮指出，今、明兩天「太平洋高壓」雖減弱、各地仍晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，少部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。
今日各地區氣溫為北部23至36度、中部23至35度、南部24至36度及東部22至35度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周三至下周日(28至1日)盛行西南及偏南風、天氣仍偏熱，注意防曬、防中暑；與「陸風」輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
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