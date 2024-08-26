站上投手丘感受文創熱血！台灣文博會今開幕秀寶島百面

聯合報／ 記者陳宛茜／台南即時報導
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，展區放上台南棒球隊多年的應援物品，融合歷史與趣味。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，展區放上台南棒球隊多年的應援物品，融合歷史與趣味。記者陳宛茜／攝影

走上2024台灣文博會展區「台味百百面」的伸展台，左右兩側的螢幕流動五彩繽紛的萬花筒影像。千變萬化的影像由所有參與文創品牌的圖像組成，呼應本屆台灣文博會主題「寶島百面」—台灣文化如此多元多變，每個人都可以是主角。首度來到台南舉辦的台灣文博會今天於大台南會展中心開幕，參展品牌數量突破570家、攤位數破700攤，創下歷史新高。

台灣文博會原本是針對文創業者與國際買家舉辦的品牌商展。近年文化部將文化策展放入文博會，與品牌商展分開在不同展館展覽，雖成功吸引一般觀眾參觀，卻讓台灣文博會的定位模糊，跟台灣設計展、台灣燈會等參觀型展會愈來愈像，失去將「文創業者推向國際」的初衷。此一定位問題去年引發批評，文化部做出修正，本屆首度將文化策展與品牌商展融為一體，同步在高鐵站旁的大台南會展中心展出，文策院也籌組「圖像授權國際買家團」來台洽商。

文博會主展場大台南會展中心以「文化細胞」為概念策展，在集合文創及IP授權的商展區周圍打造「世代之間」及「價值的追求」等展區。「世代之間」呈現兩個出身台南的鋼鐵產業家族的對話與碰撞，以台南紅為主色的棚子內，置放東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器。以源源鋼藝為例，父輩代工產品外銷歐洲，第三代則體悟「要為台灣人做用得到的東西」，其故事正是台灣從本土到國際、又回到本土的歷程。

展區「團結：我的隊伍叫________」則重現棒球場上充滿戲劇感的投手丘。當觀眾站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的影像與激昂賽事配樂響起，喚醒人們記憶中每次在國際賽事中揮出的自信。一旁則是棒球運動的各種收藏品，包括以鄭成功、神明為靈感製作的應援物品與球衣。早在職棒發展前，扎根於台南的統一獅球隊便認領1930年代建立的台南棒球場，更在行銷上以「府城巨人精神」為口號喚起府城棒球魂，並以府城為特色製作各種應援道具，在文創之路也是充滿力量的先鋒隊。

近期舉辦英國國家美術館大展「從拉斐爾到梵谷」引發轟動的奇美文化基金會(奇美博物館)，代表台灣「從在地走向國際」的歷程。文博展區中的「認同：來自在地，面向國際」展區，介紹包括奇美在內的3個奠基於台南的品牌故事，看到台灣如何從扎根在地，走向世界，進而連結國際。

品牌商展設立4大展區，包含總共超過220個文創品牌參與的「文創品牌展區：啥物攏好買、百面良品」、強調在地特色的「台南起家厝：對府城・到世界」、展現文創產業未來生命力的「新秀展區：那會遮gâu」；以及展示近350個品牌的「IP授權展區：新寶島・金鑠鑠」。整體參展品牌數量突破570家、攤位數達700攤，創下歷史新高。

今年有許多品牌首度參展，包含中華郵政首度帶著高人氣吉祥物波波鴿周邊商品現身文博會，台南起家的統一企業，則將7-ELEVEN的吉祥物OPEN將帶到現場與大家同樂。

●台灣文博會今起對公眾開放，主展館大台南會展中心中的品牌商展在26、27兩日僅開放專業人士及買家入場，一般民眾則可參觀文化策展、工藝中心主題館及地方政府館；28日起至9月1日全面開放觀眾進場。

首度來到台南舉辦的台灣文博會今天於大台南會展中心開幕，重要的文創品牌齊聚一堂。記者陳宛茜／攝影
首度來到台南舉辦的台灣文博會今天於大台南會展中心開幕，重要的文創品牌齊聚一堂。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，當參觀者站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的大型影像與激昂賽事音樂響起，喚起你我深植於記憶中台灣人在關鍵時刻團結精神的國際賽事。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，當參觀者站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的大型影像與激昂賽事音樂響起，喚起你我深植於記憶中台灣人在關鍵時刻團結精神的國際賽事。記者陳宛茜／攝影
在台南舉辦的2024台灣文博會突破傳統的策展形式，將文化策展與品牌商展融合一體。以「文化細胞」為策展核心概念，將文化議題與大型視覺裝置融合，從1樓商展區的「細胞相挵」到3樓的「細胞做伙」，圖中台南紅的棚子內是東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器。記者陳宛茜／攝影
在台南舉辦的2024台灣文博會突破傳統的策展形式，將文化策展與品牌商展融合一體。以「文化細胞」為策展核心概念，將文化議題與大型視覺裝置融合，從1樓商展區的「細胞相挵」到3樓的「細胞做伙」，圖中台南紅的棚子內是東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，展區放上台南棒球隊多年的應援物品，融合歷史與趣味。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，展區放上台南棒球隊多年的應援物品，融合歷史與趣味。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，當參觀者站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的大型影像與激昂賽事音樂響起，喚起你我深植於記憶中台灣人在關鍵時刻團結精神的國際賽事。記者陳宛茜／攝影
2024台灣文博會文化策展區的「團結：我的隊伍叫________」，當參觀者站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的大型影像與激昂賽事音樂響起，喚起你我深植於記憶中台灣人在關鍵時刻團結精神的國際賽事。記者陳宛茜／攝影

台南 品牌 文創產業

延伸閱讀

台灣文博會吉祥物巷仔Niau 現身8景點掀追貓熱

台灣文博會登場 屏東館化身極限運動場「屏實力上場」

抓住暑假尾聲遛小孩 桃園手作職人體驗課持續報名

台灣文博會在台南 黃偉哲揭密吉祥物出沒地點

相關新聞

退休自己繳健保遭拒 「須依附子女」

國人退休後該怎麼繳健保費？是許多人沒想過的問題；依規定，需以眷屬身分依附子女納保。罕病基金會創辦人陳莉茵不想造成孩子負擔...

文博會今台南登場 570品牌創新高

台灣文博會原本是針對文創業者與國際買家舉辦的品牌商展。近年文化部將文化策展放入文博會，與品牌商展分開在不同展館展覽，雖成...

站上投手丘感受文創熱血！台灣文博會今開幕秀寶島百面

走上2024台灣文博會展區「台味百百面」的伸展台，左右兩側的螢幕流動五彩繽紛的萬花筒影像。千變萬化的影像由所有參與文創品...

交部推18觀光圈 擺脫「老街都一樣」

國旅人氣衰退，今年不只旅遊勝地墾丁人潮慘澹，全台各地觀光景點都受到影響。為解決國內觀光經濟等問題，交通部祭出三措施，包括...

保費釀家庭糾紛 長者：感覺很卑微

「難道我還要下跪，請子女幫忙繳健保費？」老人福利推動聯盟經常接到類似求助電話，許多年長者認為，退休後經濟無虞，生活獨立自...

新聞眼／無須看臉色 長者盼獨立納保

「健保法」規定，六十五歲以上退休人士須以眷屬身分依附子女，看似體恤老年人，但常引發許多爭端，例如，有些長輩卑躬屈膝地向子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。