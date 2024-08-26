站上投手丘感受文創熱血！台灣文博會今開幕秀寶島百面

走上2024台灣文博會展區「台味百百面」的伸展台，左右兩側的螢幕流動五彩繽紛的萬花筒影像。千變萬化的影像由所有參與文創品牌的圖像組成，呼應本屆台灣文博會主題「寶島百面」—台灣文化如此多元多變，每個人都可以是主角。首度來到台南舉辦的台灣文博會今天於大台南會展中心開幕，參展品牌數量突破570家、攤位數破700攤，創下歷史新高。

台灣文博會原本是針對文創業者與國際買家舉辦的品牌商展。近年文化部將文化策展放入文博會，與品牌商展分開在不同展館展覽，雖成功吸引一般觀眾參觀，卻讓台灣文博會的定位模糊，跟台灣設計展、台灣燈會等參觀型展會愈來愈像，失去將「文創業者推向國際」的初衷。此一定位問題去年引發批評，文化部做出修正，本屆首度將文化策展與品牌商展融為一體，同步在高鐵站旁的大台南會展中心展出，文策院也籌組「圖像授權國際買家團」來台洽商。

文博會主展場大台南會展中心以「文化細胞」為概念策展，在集合文創及IP授權的商展區周圍打造「世代之間」及「價值的追求」等展區。「世代之間」呈現兩個出身台南的鋼鐵產業家族的對話與碰撞，以台南紅為主色的棚子內，置放東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器。以源源鋼藝為例，父輩代工產品外銷歐洲，第三代則體悟「要為台灣人做用得到的東西」，其故事正是台灣從本土到國際、又回到本土的歷程。

展區「團結：我的隊伍叫________」則重現棒球場上充滿戲劇感的投手丘。當觀眾站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的影像與激昂賽事配樂響起，喚醒人們記憶中每次在國際賽事中揮出的自信。一旁則是棒球運動的各種收藏品，包括以鄭成功、神明為靈感製作的應援物品與球衣。早在職棒發展前，扎根於台南的統一獅球隊便認領1930年代建立的台南棒球場，更在行銷上以「府城巨人精神」為口號喚起府城棒球魂，並以府城為特色製作各種應援道具，在文創之路也是充滿力量的先鋒隊。

近期舉辦英國國家美術館大展「從拉斐爾到梵谷」引發轟動的奇美文化基金會(奇美博物館)，代表台灣「從在地走向國際」的歷程。文博展區中的「認同：來自在地，面向國際」展區，介紹包括奇美在內的3個奠基於台南的品牌故事，看到台灣如何從扎根在地，走向世界，進而連結國際。

品牌商展設立4大展區，包含總共超過220個文創品牌參與的「文創品牌展區：啥物攏好買、百面良品」、強調在地特色的「台南起家厝：對府城・到世界」、展現文創產業未來生命力的「新秀展區：那會遮gâu」；以及展示近350個品牌的「IP授權展區：新寶島・金鑠鑠」。整體參展品牌數量突破570家、攤位數達700攤，創下歷史新高。

今年有許多品牌首度參展，包含中華郵政首度帶著高人氣吉祥物波波鴿周邊商品現身文博會，台南起家的統一企業，則將7-ELEVEN的吉祥物OPEN將帶到現場與大家同樂。