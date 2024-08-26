健康你我他／誘人一頁式廣告 上當一次學乖了

之前因晚上睡覺會磨牙，怕牙齒損傷愈來愈嚴重，打算買牙套，睡覺時可以保護牙齒。

可能是依據我的搜尋喜好，那天瀏覽網路時，跳出「一頁式」矽膠牙套廣告，圖片裡的牙套精美得像陶瓷，模特兒配戴後，不僅可以掩蓋牙齒的缺漏、發黃、不整齊等問題，還標榜長期配戴可以達到使牙齒更整齊的效果，最重要的是，價格便宜（一副不到千元）、操作簡單，購買3副還有優惠。

我想到我的家人、朋友也有牙齒發黃、缺牙的困擾，於是一次下訂3副，並滿心期待收到貨品。哪知牙套送達，落差超級大，一眼就看出是廉價的塑膠材質，戴在牙齒上怎麼可能像廣告模特兒一樣自信微笑。

不僅外觀不怎樣，材質也讓人不敢領教，本著不要浪費的節儉性格，我真的試著晚上戴著睡覺，不料一覺醒來，牙套表面被磨得坑坑窪窪，不知道有沒有塑膠微粒被我吞下肚。

後來在一些防詐文章中，看到「不要相信一頁式網路廣告」的宣導，從此只要看見沒有相關網頁連結可進一步了解產品詳細資料、使用者評價的廣告，就會連忙迴避，不讓自己再上當受騙。

至於磨牙問題怎麼解決？透過牙醫師的推薦，我訂製了壓克力咬合板，睡覺時戴著，讓我的牙齒不會愈磨愈短；生活中也盡量改進急躁習慣，讓自己不要常處在緊繃狀態，搞得晚上睡覺都不安寧。