文博會今台南登場 570品牌創新高

台灣文博會原本是針對文創業者與國際買家舉辦的品牌商展。近年文化部將文化策展放入文博會，與品牌商展分開在不同展館展覽，雖成功吸引一般觀眾參觀，卻讓台灣文博會的定位模糊，失去將文創業者推向國際的初衷。去年引發批評，文化部做出修正，本屆首度將文化策展與品牌商展融為一體，今天於大台南會展中心開幕。

今年參展品牌數量突破五七○家、攤位數破七百攤，創下歷史新高。文策院也籌組「圖像授權國際買家團」來台洽商。

文博會主展場大台南會展中心以「文化細胞」為概念策展，在集合文創及ＩＰ授權的商展區周圍打造「世代之間」及「價值的追求」等展區。「世代之間」呈現兩個出身台南的鋼鐵產業家族的對話與碰撞，以台南紅為主色的棚子內，置放東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器。以源源鋼藝為例，父輩代工產品外銷歐洲，第三代則體悟「要為台灣人做用得到的東西」，其故事正是台灣從本土到國際、又回到本土的歷程。

而展區「團結：我的隊伍叫…」則重現棒球場上充滿戲劇感的投手丘。當觀眾站上投手丘，燈光亮起，包圍著球場的影像與激昂賽事配樂響起，喚醒人們記憶中每次在國際賽事中揮出的自信。一旁則是棒球運動的收藏品，包括以鄭成功、神明為靈感製作的應援物品與球衣。

早在職棒發展前，扎根台南的統一獅球隊便認領一九三○年代建立的台南棒球場，更在行銷上以「府城巨人精神」為口號喚起府城棒球魂，並以府城為特色製作應援道具，在文創路也是充滿力量的先鋒隊。

台灣文博會今起對公眾開放，主展館大台南會展中心中的品牌商展廿六、廿七兩日僅開放專業人士及買家入場，一般民眾則可參觀文化策展、工藝中心主題館及地方政府館；廿八日起至九月一日全面開放民眾進場。