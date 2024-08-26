含維他命C化妝品 變色就不該用

許多女性為保養皮膚，常使用含維他命C的化妝品，但隨著時間推移，產品會漸漸地變成黃褐色，還能使用嗎？皮膚科醫師蔡逸姍指出，當維他命C產品開始改變其顏色時，通常表示產品已經開始氧化，其效力已大大降低，不建議繼續使用。

含維他命C的化妝品非常受歡迎，廣泛應用於各種護膚產品中，一般含維他命C的精華液多呈「透明」或帶有複方的「乳白色」。

蔡逸姍說，維他命C也稱為抗壞血酸，是一種對光線和溫度極為敏感的化合物，當暴露在光線下，維他命C會迅速降解和氧化，不僅會降低其功效，還可能導致產品變質。因此，市售含維他命C產品常使用深色包裝，可有效阻擋光線，減少維他命C的降解速度，保持其活性和功效。

由於維他命C容易氧化與降解，因此在化妝品中常使用維他命C的衍生物來取代，蔡逸姍指出，抗壞血酸磷酸鎂鹽（MAP）和抗壞血酸磷酸鈉（SAP）這些衍生物，既能保留維他命C的功效，又不易被氧化，可以提高產品的穩定性和有效性，進而延長產品的保存期限。