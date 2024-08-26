健康名人堂／X世代罹癌風險 將高於嬰兒潮世代父母

雖然過去30年來癌症死亡率穩定下降，但癌症發病率卻一直上升，對已步入中年的X世代來說，更是如此。

美癌症研究最新發現

美國國家癌症研究所最新研究發現，X世代步入60歲之後，他們罹患癌症機率，將會比他們父母親那一代的嬰兒潮世代更高。這篇論文今年6月10日發表在「美國醫學會期刊」網路公開版（JAMA Network Open）。

如果以年代區分，最偉大世代（Greatest）是指1908至1927年出生的人，接下來分別是1928至1945年的沉默世代（Silent）、1946至1964年的嬰兒潮世代（Baby Boomers）、1965至1980年的X世代（Gen X）、1981至1996年的千禧世代（Millennials，又稱Y世代），以及1997至2012年的Z世代（Gen Z）。

論文第一作者、美國國家癌症研究所生物統計部門高級研究員Philip S. Rosenberg，他自稱嬰兒潮世代，在接受知名雜誌「財星（FORTUNE）」專訪時表示，他很想知道他們這一世代是否比祖父母及父母、以及他們的孩子及孫子是否過得很好。

Rosenberg和團隊，使用1992至2018年380萬名被診斷惡性腫瘤的美國民眾資料，比較X世代和嬰兒潮世代癌症發生率，並進行模型分析，發現當X世代從2025年開始滿60歲起，他們在60歲時被診斷出罹患侵襲性癌症的可能性，高於嬰兒潮世代。

更多癌症被診斷出來

他們還預測發現，X世代比最偉大世代、沉默世代及嬰兒潮世代都更容易罹患癌症。Rosenberg表示，研究無法說明任何特定原因，但癌症發生率上升的另一種可能，就是癌症登記政策的變化，以及醫學影像診斷技術的進步，導致更多癌症病患被診斷出來。

因此，他們得到一個結論，如果按照目前這種趨勢發展下去，未來幾十年內，美國癌症發病率可能仍然高得令人無法接受。他們的研究提供進行中的真實狀況，讓其他科學團隊繼續深入探討，找出解決之道。

肥胖和久坐也會致病

儘管原因仍不明，但研究人員認為，早期研究發現肥胖和久坐不動的生活方式，可能是導致癌症發生率上升的部分原因。另有一些研究也顯示，包括多氟／多氟烷基物質（PFAS）這類人造化學物質，以及殺蟲劑、空氣汙染等環境汙染物，也可能是罪魁禍首。

研究發現，和嬰兒潮世代相比，X世代女性罹患甲狀腺癌、腎臟癌、大腸直腸癌、子宮頸癌、胰臟癌、非何杰金氏淋巴瘤和白血病的發生率都顯著增加；X世代男性罹患甲狀腺癌、腎臟癌、大腸直腸癌、攝護腺癌和白血病的發生率也增加。

這個結果讓Rosenberg相當訝異，更讓他驚訝的是，他們預測X世代癌症發病率的上升，將抵消過去幾十年政府和醫學界努力得來的一些成果。

受限於資料蒐集量還太少，研究無法對千禧世代進行評估，但研究結果衍生出另一個問題，那就是當7200萬美國千禧世代進入40多歲、50多歲及60多歲時，按目前軌跡看來，他們的癌症發病率可能在未來數十年之內維持在比較高的區間。

而這也讓Rosenberg在受訪時一再憂心地表示，我們不應只關心X世代的健康，因為目前世界正在發生的事情，可能不只影響我們這一代的健康，也將影響後代子孫，甚至我們人類的未來。