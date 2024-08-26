交部推18觀光圈 擺脫「老街都一樣」

國旅人氣衰退，今年不只旅遊勝地墾丁人潮慘澹，全台各地觀光景點都受到影響。為解決國內觀光經濟等問題，交通部祭出三措施，包括推出補助新聘房務及清潔人員五千元、觀光署也推動十八個觀光圈，另配合勞動部開放僑外生半工半讀，並鼓勵僑外生留在台灣就業，解決旅宿業人力短缺問題。

國旅價格昂貴、重複性高，國人不願留在台灣旅行，寧可飛往鄰近國家或海島型國家，墾丁業者表示，過去樓下前台、樓上酒吧都是滿滿人潮，招聘員工也容易，今年暑假消費人數銳減，甚至出現星期六晚上，一個客人都沒有的情況，過去從未發生過。

此外業者也透露，墾丁人氣雖下滑，但房租驚人，墾丁大街夜市一個攤販租金二至三萬不等，酒吧租金一層樓約十五萬，原想買房自己創業，結果一問發現，墾丁一棟三層樓透天開價達三億元，嚇得他們只能繼續付租金。

觀光署坦言，台灣過去觀光景點、夜市都賣差不多，老街產品都相去不遠。為振興國旅、展現地方風俗民情，現在全國十三個風管處與地方政府組成十八個觀光圈，從食宿遊購行與特色景點整合，讓各城市觀光不要同質性太高，發揮在地特色，如台東有熱氣球、澎湖有花火節等；同時也成立優質旅宿專區，有六十多家優惠方案，翻轉國人對國內住宿昂貴的印象。

針對觀光旅宿業人力問題，交通部表示，配合勞動部開放我國大專校院副學士以上學位的僑外生，在飯店、旅宿業實習，並鼓勵畢業後留任，受僱於觀光旅館、旅館及民宿從事房務、清潔、訂房、接待或餐廳外場等工作，且外國人工作許可有效期間從現行的半年延長至一年。未來也將視缺工情況進一步協助業者。