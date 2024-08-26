健康主題館／急性中風救命時間拉長 溶栓治療使用率提升

聯新國際醫院助理副院長陳右緯。圖／陳右緯提供 為爭取急性腦中風患者治療關鍵時機，健保署於去年10月、11月陸續放寬急性腦中風治療健保給付，靜脈血栓溶解劑rt-PA從原先發病3小時延長為4.5小時內使用，動脈取栓移除手術放寬至24小時。據健保資料顯示，缺血性腦中風患者在rt-PA的使用率，112年10月放寬給付後的三個月皆超過6%，高於111年同時期平均使用率5.3%，顯示這項政策讓能治療的病人變多、過去無法治療的患者有更多機會擺脫輪椅。

受惠健保政策 搶命黃金時間拉長

台灣腦中風學會秘書長蔡力凱表示，腦血管疾病位居112年國人10大死因第4位，台灣每年約4萬人因急性腦中風住院，血液循環障礙或腦血管破裂而造成腦損害的腦中風，可怕之處除了致死率，還有高致殘率。急性中風分為缺血性和出血性，其中占比約7成5的缺血性腦中風，主要治療方式為施打靜脈血栓溶解劑以及動脈血栓移除手術。

蔡力凱分享，曾有病患從發病到上救護車、送至急診室、注射靜脈血栓溶解劑，並執行動脈血栓移除手術，從發病到血管打通過程不到100分鐘，順利搶救一命且康復走出醫院。雖然健保給付放寬，但提醒民眾仍要搶在最快時間內打119送醫，切勿認為允許治療的時間延長就能慢慢就醫，若腦部缺血太久，一旦不可逆的傷害會造成身體殘障，可能留下永久的後遺症。

台灣腦中風學會秘書長蔡力凱。圖／蔡力凱提供

全台EMT測驗 急救人員專業度夠

救治腦中風病患，除了跟時間賽跑，聯新國際醫院助理副院長陳右緯表示，第一線的EMT（救護技術員）判斷極為重要，EMT要在短時間內辨識病患是否為腦中風，並將病患送至可處置的急救責任醫院。

聯合報健康事業部與台灣腦中風學會自110年起，連續3年合作急性腦中風到院前處置課程，而健保署資料數據亦顯示，缺血性腦中風患者在rt-PA的使用率近年略有成長，年均使用率從111年5.2%，增至112年5.9%，實際數據更說明長期合作下，成功搶救了更多國人的生命。

今年5月聯合報健康事業部進行為期一個月「為你擋風-腦中風救護線上測驗」，全台消防局響應測驗人數突破5000人。根據測驗數據成果，關於急性腦中風到院前處置的知識題，EMT答對率高達9成5以上，接近百分百，顯示第一線急救人員的專業度足夠。但在關於給付政策調整急性中風用藥時間變化的題目，整體答對率僅86.8%，顯示部分第一線人員在資訊更新上有落差，仍有進步的空間。

民眾認知不足 腦中風就醫慢半拍

「送醫時間」是搶救腦中風的關鍵，為什麼許多患者到院還是超過可以治療的黃金時間？蔡力凱認為，部分國人對腦中風症狀認知不足、不了解第一時間就醫的重要性，因此提高了失能與死亡的風險。曾有患者半側手腳沒辦法動，以為是太累、短暫肢體無力，只要休息就好，睡一覺起來卻錯過治療時機；還有民眾太晚就醫，竟是因為「隔天剛好有掛號，一併看診不用多跑一趟。」

陳右緯強調，腦中風救治不只需政府和專業醫療及緊急救護端的努力，更需要全民一起提高警覺。腦中風辨識口訣「微笑、舉手、說你好」，只要發現自己或身旁的親友無法順利執行其中一項，切勿遲疑，立即撥打119送醫，為自己或家人搶下治療黃金時間，恢復最好的健康狀態。