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新聞眼／無須看臉色 長者盼獨立納保

聯合報／ 本報記者沈能元

「健保法」規定，六十五歲以上退休人士須以眷屬身分依附子女，看似體恤老年人，但常引發許多爭端，例如，有些長輩卑躬屈膝地向子女請求納保、繳納保費。另外，該依附在哪個孩子也可能造成兄弟爭吵，足見此機制已不合時宜，有必要重新修法，讓退休人士自行繳納健保費。

現行健保制度，退休後可自行繳交保費的前提為「被子女家暴、棄養」，但大多數處境淒涼的長者礙於面子，怎可能出具證明，但年齡愈來愈大，醫療需求增加，若須看孩子臉色，身心將遭受巨大壓力。

任何制度設計均需顧及人性尊嚴及自主權利，退休人士無法獨立納保就顯得無理、冰冷。盡管健保費直接從孩子薪資帳戶裡扣除，但為了和諧，有些長者每月自掏腰包，將錢還給孩子，如果子女人數眾多，光是討論要依附在老大、老二？就可能造成家人失和。

國內少子化、高齡化、晚婚晚育已成趨勢，法定退休年齡六十五歲，此時子女年齡約在卅多歲，可說是三明治世代，必須面對老小，壓力沉重，再幫雙親支付健保費，雖金額不是很大，旦無疑仍是筆負擔，也引發「世代不公」爭議，形成社會問題。

明年度健保總額勢必突破九千億元，但新藥、新科技快速發展，健保財務捉襟見肘，衛福部正著手調整補充保費費率及收取上限，應該也要重新審視年長者納保方式，將退休年長者視為獨立個體，可選擇獨立納保，獲得多一份的尊重及認可。

保費 健保總額 子女

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