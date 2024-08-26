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保費釀家庭糾紛 長者：感覺很卑微

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「難道我還要下跪，請子女幫忙繳健保費？」老人福利推動聯盟經常接到類似求助電話，許多年長者認為，退休後經濟無虞，生活獨立自主，可直接繳健保費給政府，為何一定得依附子女？況且，有些人與孩子關係不好，為了這些錢被嘲諷、挖苦，感覺活得很卑微。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，隨著家庭結構改變，家人關係逐漸疏離，並非所有父母、子女均能和睦相處，但「健保法」規定，民眾六十五歲以上退休後，必須依附子女納保，這反而造成許多難題及家庭紛爭。

張淑卿指出，總統大選時，在野黨提出「六十五歲以上長者免繳健保費」，遭批評老人家就是貪心，不管什麼都要政府出錢，汙名化老人。實際上，長者要的是一種尊重，希望在平權條件下可以獨立納保，不必依附子女。

張淑卿說，六十五歲以上長者超過四百萬人，如果全部免繳保費，會影響健保財務，絕大部分銀髮族均有能力繳納自身健保費，呼籲健保署盡快制定獨立納保配套措施，讓長輩得到尊重。

罕病基金會創辦人陳莉茵指出，曾有罕見疾病患者家屬不願照顧生病的家人，將家人除籍、移出健保；高齡社會到來，不願幫長者繳保費的案例可能愈來愈多，健保署應妥善因應，避免病友、弱勢族群醫療權益受到影響。

民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，許多年輕上班族幫退休的父母繳交健保費而深感世代不公，例如，父母都是公務員退休，每年至歐洲旅遊，一趟就是十幾萬，但自己每個月卻得幫雙親繳健保費，建議調整保費結構，改以由個人經濟所得或家戶總所得來計算應繳保費，經濟狀況較好的民眾多負擔一點，就可改善很多問題。

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