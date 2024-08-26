退休自己繳健保遭拒 「須依附子女」

國人退休後該怎麼繳健保費？是許多人沒想過的問題；依規定，需以眷屬身分依附子女納保。罕病基金會創辦人陳莉茵不想造成孩子負擔，希望能獨自投保，但連跑健保署台北業務組、區公所詢問，答案都是必須依附子女投保，甚至被問「你被家暴了嗎？」她認為，退休人士依附子女納保的規定不合時宜，健保署應研議年長者獨立納保機制。

「我怎麼突然沒了健保…」陳莉茵說，她六十七歲退休後，健保就依附丈夫，採用第六類身分投保，丈夫今年辭世，她被依規定移出第六類而沒了健保，在丈夫除戶四個多月收到健保署通知時嚇了一跳，經詢問，原來第六類投保資格已取消「退休人士」項目，現行法規只能依附配偶或子女投保。

依附子女 造成心理困擾

陳莉茵表示，她一直都是自己繳稅、交保費，詢問健保署「我只想作個自主老人，自行投保行或不行？」健保署台北業務組回覆依法須以眷屬身分依附子女投保，不投保將依健保法開罰，再詢問區公所，對方答稱「若有被子女家暴等情形，可填寫聲明書並附證明，可以不必依附子女…」還問「你被家暴了嗎」？

陳莉茵說，健保為社會強制保險，規定自主老人或家庭弱勢成員須依附納保，但許多人退休後經濟尚可，或許不想增加子女負擔，也可能不想依附子女或每月給子女健保費，依附子女投保會造成心理困擾，建議健保署應重新研議針對年長者的獨立納保機制。

健保署：獨立納保牽涉廣

健保署副署長龐一鳴表示，健保制度設計時即參考公、勞保制度及依附眷屬等規定，目前健保法規定，民眾退休後應以眷屬身分依附子女投保，最近幾年確實有年長者尋求獨立自主，不想依附子女而想自行繳交健保費，但此變革涉及修法，且獨立納保問題相當複雜，需多加研議。

衛福部健保署承保組副組長許周珠說，依健保法規定，繳交健保費對象分為六類，於一○二年前納保對象確實有公務員退休後得選擇在第六類投保，原因是在公保年代，公務人員退休後仍保有醫療保險資格，健保開辦時即納入退休公務員，但此項目已取消。

許周珠表示，長者退休後多會詢問以何種身分納保，甚少反映不依附子女納保，若保險對象不依規定參加保險，先以輔導為主，若仍故意不願配合，可罰三千元至一點五萬元罰鍰，並於罰鍰及保險費未繳清前，暫不予保險給付。子女等親屬若不願為眷屬繳交健保費，也可罰三千元至一點五萬元罰鍰，並核定強制子女幫眷屬納保，保費從薪資中扣繳，不至於有不依規定納保的狀況。