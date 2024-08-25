快訊

美國新「陸戰隊一號」總統專用直升機 藏有台灣元素

明後2天繼續熱...周三起水氣增挾雨彈 雨勢最劇時間點曝光

偏鄉全人整合照護擴點 114年1月上路6萬人受惠

中央社／ 台北25日電

高齡化的台灣醫療費增加，但首個「全人整合照護執行方案」試辦地區花蓮秀林，總醫療費用降2.5%。健保署明年1月擴大試辦，拚全台各區偏鄉皆有健康「守護神」，估6萬人受惠。

衛生福利部中央健康保險署自民國88年起推動全國50個山地、離島「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，提高民眾就醫可近性，在地醫療量能充足的醫院將醫療服務帶進偏鄉。秀林鄉111年起成為偏鄉全人整合照護執行方案試辦地區。

健保署長石崇良去年在成果發表記者會上曾提到，希望將「秀林模式」從後山日先照的花蓮發展到全台，擴及到台灣每區1個試辦點。

健保署近日公告「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，開放有意願的醫院申請加入。

這次的方案，將在全台6分區各1個鄉鎮試辦，每地收案1萬人，預計總服務量6萬人，以每分區計算，年預算約新台幣5000萬元。鼓勵醫院與執行地區公衛推動團體共同合作，運用整合當地現有照護地點，如教會、部落、長照據點或診療車等。

全民健康保險偏鄉地區全人整合照護團隊將提供當地居民健康促進、預防保健、疾病診療、個案追蹤及健康管理等服務，如飲食、身體活動評估或酒害衛教，還有疫苗接種、孕婦及兒童檢查、癌症篩檢，以及居家醫療照護與慢性病管理，甚至銜接長期照顧服務。

醫院執行全民健康保險偏鄉地區全人整合照護，健保以1點1元支付，達到癌症篩檢率等指標有額外回饋金及獎勵費用。

健保署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，預計新增3億元支出，從今年9月起籌備，以利參與院所赴當地進行健康調查，自114年1月1日起開始實施。

偏鄉 健保署 高齡化

延伸閱讀

健保補充保費要漲了 衛福部：已設立修法小組

藥界明討論上街陳抗 黃金舜：不希望醫療體系毫無章法

化療癌藥學名藥明年擬變革 健保署：按治療效果調整給付

六旬婦髖關節退化換人工關節 3天就能上下樓梯有妙招

相關新聞

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午15時10分針對全台15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

全國模範老人陳孝祿傳奇精彩 101歲壽誕200人祝賀

101歲人瑞陳孝祿傳奇精彩，4次死裡逃生，「 人生70是逗號」，2度當背包客到英國遊學國標舞，93歲鋸琴挑戰街頭藝人證照...

天氣太熱…腎臟科門診人變多 醫揭「3原因」導致腎衰竭

今年夏天高溫異常，中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等熱傷害事件頻傳，腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療...

不二坊蛋黃酥明至下月13日店面停售 不想排隊多花1倍也認了

彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥，店方公告自明天起到9月13日店面停止販售，將只接受電話訂單的顧客到店取貨，很多民眾昨天及今...

刺胳針刊文談台灣醫療壓力 改革關鍵「提高健保費」

銀髮浪潮來襲，台灣醫療體系宛如壓力鍋，近期醫學期刊「刺胳針」文章提及搶救關鍵之一是提高健保費。國內醫師同意開源重要，但部...

明後2天繼續熱！周三起水氣增挾雨彈 雨勢最劇時間點曝光

中央氣象署預報員趙竑表示，周二之前各地多雲到晴，周三後水氣增加，周五容易出現局部較大雨勢；颱風部分，中颱珊珊往日本方向移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。