偏鄉全人整合照護擴點 114年1月上路6萬人受惠

高齡化的台灣醫療費增加，但首個「全人整合照護執行方案」試辦地區花蓮秀林，總醫療費用降2.5%。健保署明年1月擴大試辦，拚全台各區偏鄉皆有健康「守護神」，估6萬人受惠。

衛生福利部中央健康保險署自民國88年起推動全國50個山地、離島「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，提高民眾就醫可近性，在地醫療量能充足的醫院將醫療服務帶進偏鄉。秀林鄉111年起成為偏鄉全人整合照護執行方案試辦地區。

健保署長石崇良去年在成果發表記者會上曾提到，希望將「秀林模式」從後山日先照的花蓮發展到全台，擴及到台灣每區1個試辦點。

健保署近日公告「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，開放有意願的醫院申請加入。

這次的方案，將在全台6分區各1個鄉鎮試辦，每地收案1萬人，預計總服務量6萬人，以每分區計算，年預算約新台幣5000萬元。鼓勵醫院與執行地區公衛推動團體共同合作，運用整合當地現有照護地點，如教會、部落、長照據點或診療車等。

全民健康保險偏鄉地區全人整合照護團隊將提供當地居民健康促進、預防保健、疾病診療、個案追蹤及健康管理等服務，如飲食、身體活動評估或酒害衛教，還有疫苗接種、孕婦及兒童檢查、癌症篩檢，以及居家醫療照護與慢性病管理，甚至銜接長期照顧服務。

醫院執行全民健康保險偏鄉地區全人整合照護，健保以1點1元支付，達到癌症篩檢率等指標有額外回饋金及獎勵費用。

健保署醫務管理組長劉林義今天告訴中央社記者，預計新增3億元支出，從今年9月起籌備，以利參與院所赴當地進行健康調查，自114年1月1日起開始實施。