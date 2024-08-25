明後2天繼續熱！周三起水氣增挾雨彈 雨勢最劇時間點曝光

中央氣象署預報員趙竑表示，周二之前各地多雲到晴，周三後水氣增加，周五容易出現局部較大雨勢；颱風部分，中颱珊珊往日本方向移動，對台灣沒有什麼影響，未來1周也沒熱帶擾動，9月初再持續觀察。

根據氣象署官網，今天最高溫位於屏東縣滿州36.2度，其次為屏東縣三地門35.8度；累積雨量部分，宜蘭縣大礁溪累積74.5毫米雨量最多，其次為屏東縣口社累積雨量62.5毫米。趙竑表示，未來1周白天高溫約32至34度，局部會較高，但不太會超過36度以上。

降雨部分，趙竑說明，明（26日）各地多雲到晴，屬於穩定的天氣型態，但因台灣東邊海面有個低壓，因此還是會帶來一些水氣，東北部偶有零星短暫降雨，清晨中部有短暫零星降雨。

周二（27日）環境風場為西南風，依然維持多雲到晴天氣，清晨中南部有零星短暫降雨，午後雷陣雨範圍縮小，以山區為主，雨勢較前幾天更不明顯。

周三、四（28、29日）起環境風場依然為西南風，各地多雲到晴，但清晨至中午過後，中南部有零星短暫陣雨，午後降雨情況可能出現局部大雨。

周五（30日）西半部地區、東半部山區有午後雷陣雨，且容易出現局部較大雨勢。