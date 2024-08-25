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五成逾50歲男性攝護腺肥大 醫籲「日常保養」5類食物可多吃

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
南瓜富含鋅、南瓜籽則有植物固醇，可預防及延緩男性攝護腺肥大。本報資料照片
南瓜富含鋅、南瓜籽則有植物固醇，可預防及延緩男性攝護腺肥大。本報資料照片

依國民健康署統計，50歲以上男性約有50%有攝護腺肥大的問題，隨著年紀增長，罹患率也跟著提高，80歲以上的男性逾80%有該泌尿疾病的困擾。

國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，攝護腺肥大的發生率與老化有密切關係，雖然是良性增生變化，但排尿困難影響身心，還會造成尿路感染、膀胱結石、腎功能損害等併發症。

蔡樹衛說，攝護腺又稱「前列腺」，位於膀胱前，尿道由中間穿過，所以當攝護腺肥大時，就會壓迫到尿道、膀胱，出現解尿不順的問題，包括頻尿、急尿、夜尿等，滴滴答答尿不乾淨。

攝護腺常見的疾病主要有三個：攝護腺炎、良性攝護腺肥大和惡性攝護腺癌。蔡樹衛提到，攝護腺肥大是男性邁入中年後一定會遇到的問題，要預防肥大發生、舒緩不適症狀，日常保養十分重要，應從生活習慣、均衡飲食做起。

在日常作息方面，蔡樹衛建議，維持規律作息、適度運動、多喝水、減少生活壓力、避免熬夜、過度疲勞等。另要避免久坐、避免長時間騎腳踏車、不要憋尿過久，平時泡溫水澡可以舒解肌肉與攝護腺的緊繃。

飲食則應少食用芥茉、辣椒等辛辣食物，以及酒精、濃茶、咖啡、可可、可樂等刺激性飲料，另需戒除高糖、高油脂等飲食習慣，國內外研究發現，肥胖會增加罹患攝護腺癌的機率，因過多的脂肪會刺激荷爾蒙過量分泌，引發病變風險。

要預防或改善攝護腺肥大，除了上述方法，蔡樹衛分享，可多吃對攝護腺有益的食物。

1.含鋅食物：首推南瓜子，特別是萃取出的南瓜子油，具有抗氧化能力及高濃度的鋅。另外，牡蠣、海鮮、蛋、肉類、全穀類、堅果類也是不錯的選擇。

2.植物固醇：包括大豆、南瓜子、花椰菜、花生、紅蘿蔔等，只存在於植物中，人體無法自行合成，可降低膽固醇。

3.茄紅素：有抗氧化作用，有助於降低心血管疾病的發生率；可多吃番茄及番茄製品、紅色西瓜、葡萄柚、木瓜、葡萄、櫻桃、紅甜椒、芭樂等。

4.微量元素硒：是一種抗氧化劑，對惡性攝護腺有預防抑制的效果；存在於大蒜、洋蔥、鮪魚、綠花椰菜、小麥胚芽、全穀物、芝麻、紅葡萄、蛋黃、香菇等。

5.異黃酮和黃酮類：蔬菜水果、黃豆、黃豆製品除含有高量纖維外，也富含異黃酮和黃酮類，能清除游離基，可抑制男性荷爾蒙對攝護腺細胞的刺激。

蔡樹衛提醒，如果有頻尿、急尿、夜尿、排尿困難等症狀，建議立即就診並接受治療。50歲以上的男性應每年檢查一次攝護腺，若有家族惡性攝護腺病史，則建議40歲後就需要定期追縱。

攝護腺癌 泌尿科 生活習慣

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