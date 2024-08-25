刺胳針刊文談台灣醫療壓力 改革關鍵「提高健保費」

銀髮浪潮來襲，台灣醫療體系宛如壓力鍋，近期醫學期刊「刺胳針」文章提及搶救關鍵之一是提高健保費。國內醫師同意開源重要，但部分負擔仍偏低、健保總額包山包海等應處理。

「刺胳針」（The Lancet）昨天刊登1篇探討台灣醫療系統是否正在瀕臨崩潰的文章，提及台灣是少數讓全民享有健康保險的國家之一，全民健保開辦近30年以來，台灣公民每月平均僅需要支付保險費為新台幣1377元，人人皆能擁有平等就醫的機會。

文章指出，台灣健保成功的背後卻隱藏著日益嚴重的問題，如保費低廉、健保財務危機，這就是醫事團體近年不斷點出健保點值過低，醫院難靠本業賺錢，開始四處降低成本，間接導致醫療院所人員「長工時、低薪資」血汗工作環境，增加年輕醫護倦怠感，出現留才、攬才困境。

文中透過台灣與美國護病比差異、醫師工時說明台灣醫療系統壓力不容小覷，美國護病比平均為1名護理人員照顧4名患者，台灣則是1名護理師負擔8.6名患者；另外，調查顯示，台灣醫師工作時間比其他國家的同行更長，平均每週工作59.8小時，美國醫師每週工作49.6小時。

台灣面對人口老化勢必帶來更龐大的醫療照護壓力，文末指出，醫療系統「紓壓」關鍵取決於2大變革，首先是提高現行全民健保的民眾繳納保險費用，解決高齡化社會衝擊醫療系統的資源不足問題；再者是政府制定醫療工作者合理工時，強制執行，以符合其他高收入國家標準。

社區醫院協會理事長朱益宏是健保會委員之一，他今天告訴中央社記者，樂見政府開始討論調漲補充保費，同時考慮打開一般保費6%法定上限。他說，保費是健保最主要來源，增加收入面才能將健保總額的餅做大，提供民眾更多資源，避免新藥給付卡關或只能有條件給付。

朱益宏也提到，除了健保開源，節流同樣不可偏廢，應重新審視上千億總額包山包海也是造成財務負擔原因之一；另外，部分負擔費用仍太低，導致民眾就醫浮濫，小毛病就跑到大醫院，每年平均就醫次數超過15次，遠高於其他先進國家的個位數次數，「這簡直是台灣奇蹟」。

針對強制執行醫療工作者合理工時，朱益宏認為，以國外醫療設有工時經驗，常伴隨而來的是「就醫等待」，訂出醫療工作者合理工時並非1句口號，現實問題是習慣就醫即時方便的台灣民眾能否接受，尤其台灣醫病關係不是那麼和諧，若家屬指控延誤就醫，同樣可能影響人才留任。