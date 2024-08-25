歐盟明文禁止「高度風險AI」 教授、學者指台灣立法還沒跟上

歐盟AI法規8月上路，明文禁止高度風險的AI發展，台灣至今卻仍未有法規！文化大學新聞系教授陳慧蓉25日在座談會中表示，社會評分、無目的人臉辨識等AI被認為具有高度風險，已遭歐盟明文禁止。台灣勞工陣線秘書長孫友聯則提到，AI可能造成大量科技失業，政府就業投資應考量數位落差。

人工智慧恐將失控

陳慧蓉表示，有AI教父之稱的辛頓曾指出AI的風險為，受到惡意國家、組織或個人使用；造成包括翻譯、助理等職業出現科技性失業；還有通用人工智慧（AGI）問世，甚至可以自行跑程式碼，相當於「能夠自己蓋軌道的火車」，恐怕無法掌握人工智慧的去向。

孫友聯表示，現在已經有很多書本預告2030年雇傭關係開始崩壞，許多勞工受到人工智慧取代，出現「科技性失業」的狀況。他提到，非典型就業與不穩定就業大量增加，造成勞動力商品化，出現「零工經濟」，助長就業兩極化及薪資所得，造成民眾收入不穩定，更容易出現憂鬱症，進而影響到社會安定。

他提到，台灣未來需要思考的就業問題包括：產業升級規劃應考量就業科技與數位落差，也需要注意就業的永續性，提升能力提升的社會投資方案。

AI缺原住民資料

陳慧蓉說，歐盟人工智慧法案今年8月上路，並以不同的風險等級分類AI，如社會信用積分屬於「不可接受的風險」，遭到完全禁止，其他像是用人工智慧進行潛意識操作、透過監視錄影等系統進行無目的的人臉辨識，或工作場合的情緒推論，都是遭到禁止的AI應用。

面對台灣的AI發展，陳慧蓉表示，「台灣目前仍沒有AI的法案」，且台灣自行打造「可信任生成式AI對話引擎」（TAIDE），希望能以台灣主體性的文本作為訓練材料，但仍缺乏原住民語以及文化文本，性別平等與勞工運動議題，或轉型正義等資料，呼籲加入這些資料以補強對話資料庫。

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