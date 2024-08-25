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天氣太熱…腎臟科門診人變多 醫揭「3原因」導致腎衰竭

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
天氣高溫炎熱，除了熱傷害，民眾也要小心高溫引發的腎衰竭、腎功能衰退。本報資料照片
天氣高溫炎熱，除了熱傷害，民眾也要小心高溫引發的腎衰竭、腎功能衰退。本報資料照片

今年夏天高溫異常，中暑、熱暈厥、熱痙攣、熱衰竭等熱傷害事件頻傳，腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，天氣太熱，門診有很多腎友出現不明原因的腎功能衰退，經檢查評估後，發現原因是「天氣酷熱」造成。

洪永祥提到，有些患者雖然沒有出現熱傷害的症狀，但腎絲球過濾率卻悄悄下降中，因為高溫會傷害身體的腎臟細胞。醫學上有一個診斷：當排除高血壓、糖尿病、腎絲球炎、痛風等傳統腎衰竭因素下，若腎功能下降且個案年齡小於60歲時，就屬於「非傳統原因慢性腎臟病」。

他以台大公衛環境與職業健康科學研究所教授楊孝友的研究說明，因高溫導致的腎病變屬於「非傳統原因慢性腎臟病」，這類患者最早在十年前於中南美洲發現，許多年輕的蔗農都有慢性腎病、腎衰竭，進一步發現，主是因為氣候潮濕高溫所致。

洪永祥分享，酷熱導致腎衰竭，可以從下面三個原因說明：

1.竊血現象：當氣溫升高時，體表的血管會擴張加以散熱，於是大量血液跑到皮膚，分布到腎臟的血液就減少了。腎臟的供血不足，造成腎功能血液循環變差，腎絲球過濾率也跟著下降。

2.脫水現象：當高溫導致大量流汗、脫水時，腎臟缺水會導致泌尿道感染、泌尿道結石、電解質異常等，這些都是常見的傷腎原因。若身體經常缺水，腎臟會盡可能儲存水分，尿液也會變濃變黃，增加急性或慢性腎臟病風險。

3.急性熱傷害：當體溫調節失衡而導致熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害，很容易造成急性腎損傷，腎臟在幾天甚至幾小時內突然惡化，排除水分與毒素的功能急遽下降。

如何避免熱傷害？洪永祥強調，馬上離開高溫悶熱的環境，要如何判斷這個環境是否會導致熱中暑，可以透過「熱中暑危險係數」來計算，攝氏溫度+濕度乘以0.1，小於30以下，是安全舒適的環境；30-35是注意等級；35-40屬於危險等級；超過40就不宜在這樣的環境活動。

日常生活中，要做好物理性防曬，例如：撐傘、戴帽子、穿透氣衣物，嬰幼童、長者、慢性病患者應避免於上午10點至下午2點外出。洪永祥強調，「避熱、補水、檢查腎功能」是預防非傳統原因慢性腎臟病的三大重點，避免讓自己暴露於高溫之下。

中暑 熱衰竭 腎功能 腎臟病 高溫

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