芭樂籽助排便消化 營養師點名這類人不適合吃

芭樂籽被喻為「牙齒殺手」，而且還會引發便秘，營養師陳玉蘭表示，牙齒沒那麼脆弱，除了本來就有蛀牙、裂痕，咬太快太急也可能讓本來就有缺損的牙齒受傷。另外，芭樂含有豐富的膳食纖維，有助於促進消化；造成便秘的原因是因為身體缺水，腸道蠕動較慢者的長輩最容易發生便祕。

日前，百貨公司的超市販售一盒盒的「芭樂籽」，引發吃芭樂是去籽派還是吃籽派的討論。陳玉蘭說，芭樂的纖維質非常豐富，而且屬於水溶性膳食纖維，能增加飽足感、幫助穩定血糖。芭樂籽部位的果肉又軟又甜，且有果膠可溶性纖維，直接食用能改善排便狀況。

為什麼老一輩的人常說芭樂籽吃了會便祕呢？陳玉蘭強調，攝取纖維時，一定要搭配充足的水分，才能促進腸胃蠕動、增加糞便的體積。如果吃了足量纖維卻喝水不足，就容易使糞便「硬化」，上廁所不順，所以有「吃芭樂籽會便祕」的迷思。

除了高纖維的芭樂，香蕉、木瓜、奇異果也含有豐富的膳食纖維、維生素C，同樣需要讓纖維吸附水分。陳玉蘭提到，多數長輩不愛喝水、活動量不足，應調整飲食及生活習慣，日常就應養成固定喝水的習慣，均衡纖維及水分，避免造成腸胃不適。

芭樂營養價值極高，富含維生素A、C、膳食纖維以及鈣、磷、鉀、鐵等礦物質，可抗氧化、降血壓、控血糖，對人體的好處非常多。陳玉蘭鼓勵吃「全食物」，包含芭樂籽，主張果皮、果肉、種子完整吃掉，營養愈多元。

如果不喜歡芭樂籽的口感，可以打成果汁飲用，日常多注意補充水分；另外，腸胃功能不佳者要注意芭樂籽的攝取量，經常胃痛、嚴重便秘者則建議去籽食用。