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幼兒園惡視力近10% 醫憂近視侵學齡前童揭3迷思

中央社／ 台北25日電

據衛福部統計，台灣幼兒園大班近視率近10%，眼科醫師臨床觀察，惡視力侵襲學齡前兒童持續加速，更糟糕的是戴眼鏡會增加度數、讀書再戴眼鏡、近視全因3C等迷思仍圍繞家長。

第二次世界大戰後，閱讀習慣與生活環境產生劇烈變化，亞洲近視盛行率攀升到8成。據衛福部統計，台灣幼兒園大班近視率已近10%，小學1年級增加一倍到近20%，小學6年級近視已高達70%，國三、高三的近視學生也都超過85%，甚至進大學前已有近1/3的學生是高度近視。

台灣兒童正面臨近視的「三高」危機，低齡發生率高、全國盛行率高、高度近視比例高。眼科診所醫師李怡青近日透過新聞稿分析，幼兒園時期就發現近視比率似乎有增加趨勢，研判與疫後線上課程增多、學齡前兒童3C產品使用量增加、防傳染病減少帶孩子外出活動量等有關。

近視正在席捲全球，小小年紀就近視，是惡化成高度近視的開端，當近視超過500、600度就是高度近視，視網膜剝離、近視性黃斑部病變、青光眼和早發性白內障等風險恐大增，越來越多人面臨永久性失明危機。李怡青提醒，近視不可逆，年齡愈小、度數增加得愈快。

李怡青分享在臨床上常見家長視力保健3大迷思。第1種迷思是「戴眼鏡會讓近視愈戴愈深，不要太早開始戴，度數才不會增加得太快」，但實際狀況是戴眼鏡不是近視加深的原因，近視後未能及早近視控制、不正確的用眼習慣才是近視加深主因。

第2種迷思為「度數還不深，上課或看書時再戴就好，一般日常生活不用戴」，李怡青解釋，實際狀況是沒戴眼鏡時，孩子為了看清楚導致瞇眼看東西，眼球肌肉需要更用力，反而更容易使眼軸增長導致近視度數加深，近視控制決定性關鍵往往取決於小孩每天穩定持續配戴。

第3種迷思是「小孩會近視一定是因為看太多電視及3C產品」，李怡青說，近視成因非常多元，不僅是因為看電視或3C產品，對於學齡孩童來說，不僅應減少長時間近距離用眼，讓雙眼適當休息，更要增加戶外活動時間，有助減緩近視加深。

李怡青提到，近視年紀逐漸下探至學齡前兒童，不排除也可能是來自於近年家長對近視防護意識增加，相較過往會提早於幼兒園時期帶小孩進行視力檢查與追蹤，因而提早發現。6至12歲是近視控制黃金關鍵期，家長發現孩子近視應立即開始控制，可避免小孩長大後淪為高度近視。

小孩 眼鏡 近視

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