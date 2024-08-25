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台鐵推動5年安全提升計畫 E500電力機車9月投入營運

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供

為強化行車運轉安全，台鐵公司推動5年安全提升計畫、MS安全管理系統落實至基層、更新軟體等，另最新銳的E500電力機車也進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。

台鐵指出，E500機車的額定動力為PP機車的1.8倍，車上具備三合一停車緊急按鈕、限速備援、空轉滑走抑制、車門與動力連鎖等多項功能，對客車車廂也改為440V直接供電。

台鐵表示，改造後的PP客車廂也將SIV移除、減少電子卡、並新增車內CCTV保全錄影、更新輔助供電與控制跳線（96芯），大幅提高行車運轉妥善率及安全效能。

台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。杜微表示，新車投入原本即屬安全提升計畫的一環，試車過程中，要求司機員、乘務及調車人員的訓練務必落實，符合安全規範，以提供最佳操作保障，E500依計畫將於9月下旬加入營運行列。

最新銳的E500電力機車已進入實車測評，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
台鐵公司董事長杜微日前前往七堵機務段視察E500機車整備情形，並搭乘8771次試運轉列車。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供
最新銳的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。圖／台鐵公司提供

台鐵 杜微 自強號 車廂

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