台鐵推動5年安全提升計畫 E500電力機車9月投入營運

為強化行車運轉安全，台鐵公司推動5年安全提升計畫、MS安全管理系統落實至基層、更新軟體等，另最新銳的E500電力機車也進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂，預計9月下旬投入營運行列。

台鐵指出，E500機車的額定動力為PP機車的1.8倍，車上具備三合一停車緊急按鈕、限速備援、空轉滑走抑制、車門與動力連鎖等多項功能，對客車車廂也改為440V直接供電。

台鐵表示，改造後的PP客車廂也將SIV移除、減少電子卡、並新增車內CCTV保全錄影、更新輔助供電與控制跳線（96芯），大幅提高行車運轉妥善率及安全效能。