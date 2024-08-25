快訊

MLB／繼續轟！大谷逆轉兩分砲 一棒助克蕭敗投轉勝投資格

1950年代美軍水上飛機計畫 為何失敗收場？

IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

衛星雲圖看中颱珊珊 鄭明典：雲系不小旋轉特徵也很明顯

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中颱珊珊雲系不小，旋轉特徵也很明顯。擷取自鄭明典臉書
中颱珊珊雲系不小，旋轉特徵也很明顯。擷取自鄭明典臉書

中央氣象署預報員趙竑上午指出，中颱珊珊往日本方向移動，對台灣沒有什麼影響，明後接近日本之後，對日本會造成影響，前往日本民眾要注意颱風動態。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，看看衛星雲圖，要先找到台灣的位置，然後看最顯眼的目標，現在應該是珊珊颱風，它的雲系不小，旋轉特徵也很明顯，日本對珊珊颱風的預警用詞越來越重了。

鄭明典指出，台灣東側也有一團弧形的雲，這團雲不特別白，表示對流強度不高，很多是半透光的高雲。台灣東側，弧形雲的再東側一些些，仔細看有很細的環形雲線，這是消散的熱低留下的微弱低層環流。

趙竑指出，未來一周台灣天氣以午後雷陣雨為主，上午天氣穩定，下午要防午後雷陣雨。

日本 衛星 鄭明典 颱風

延伸閱讀

國家級警報響 大雷雨轟炸5縣市恐冰雹…鄭明典：北部雷聲隆隆 真兇

東京破紀錄大雨 鄭明典：和日本周邊高海溫脫不了關係

太平洋高壓回來了 鄭明典：會影響台灣的颱風不易發展

輕颱雲雀生成 鄭明典po圖：台灣旁邊長了一個「颱風​」

相關新聞

新的季風低壓槽下周建立 吳聖宇：此時熱帶擾動如發展距台灣較近

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，下周末之後，南海到菲律賓以東逐漸有新的季風低壓槽建立趨勢，到了9月上旬可能在南海、...

「違規」通勤新寵…電動滑板車 交安新隱憂

電動滑板車依規定只能在特定區域使用，但因方便、好駕馭，成為「違規」通勤新寵，電動滑板車可行駛的特定區域，交通部授權由地方...

中颱珊珊大迴轉 吳德榮：周二至周五侵襲日本機率高

去日本要注意了，中颱「珊珊」朝日本移動，周二到周五侵襲日本機率高。

今飆高溫午後雷陣雨 珊珊下周這3天侵襲日本、登陸前強度達顛峰

昨天多個縣市午後雷陣雨驚人，中央氣象署預報員林定宜表示，目前台灣上空普遍晴朗無雲的天氣，今明兩天上半天晴到多雲天氣，中午...

衛星雲圖看中颱珊珊 鄭明典：雲系不小旋轉特徵也很明顯

中央氣象署預報員趙竑上午指出，中颱珊珊往日本方向移動，對台灣沒有什麼影響，明後接近日本之後，對日本會造成影響，前往日本民...

台中國際賽車展演一票難求 新哏活動助攻城市觀光

最近高雄市以國外巨星演唱會帶動城市經濟發展，台北在大巨蛋日前獲核准可以舉辦非體育類活動後，對於演唱會經濟也摩拳擦掌，在北高的演唱會城市經濟夾擊下，台中與彰化積極靠「賽車」來發展屬於中部特色的城市經濟，9月台中將舉辦的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，不僅門票銷售一空，也帶動飯店業績成長，而身為汽機車零組件生產重鎮的彰化，已經連續舉辦三屆的國際賽車節，不僅促進觀光，更將城市經濟觸角延伸至產業端。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。