衛星雲圖看中颱珊珊 鄭明典：雲系不小旋轉特徵也很明顯

中央氣象署預報員趙竑上午指出，中颱珊珊往日本方向移動，對台灣沒有什麼影響，明後接近日本之後，對日本會造成影響，前往日本民眾要注意颱風動態。

中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，看看衛星雲圖，要先找到台灣的位置，然後看最顯眼的目標，現在應該是珊珊颱風，它的雲系不小，旋轉特徵也很明顯，日本對珊珊颱風的預警用詞越來越重了。

鄭明典指出，台灣東側也有一團弧形的雲，這團雲不特別白，表示對流強度不高，很多是半透光的高雲。台灣東側，弧形雲的再東側一些些，仔細看有很細的環形雲線，這是消散的熱低留下的微弱低層環流。

趙竑指出，未來一周台灣天氣以午後雷陣雨為主，上午天氣穩定，下午要防午後雷陣雨。