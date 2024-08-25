台鐵E500電力機車 9月下旬投入營運

台鐵今天指出，新的E500電力機車已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂進入正線試運轉，預計今年9月下旬將加入營運行列。

台鐵今天發布新聞稿表示，持續強化行車運轉安全，落實推動5年安全提升計畫、SMS安全管理系統落實至基層等各項安全改革方案外，更全力進行硬體更新。車輛設備方面，繼R200柴電機車加入營運後，最新的E500電力機車也已進入實車測評，聯掛莒光號或PP自強號車廂進入正線試運轉。

台鐵表示，E500機車的額定動力為PP機車的1.8倍，車上具備三合一停車緊急按鈕、限速備援、空轉滑走抑制、車門與動力連鎖等多項功能，對客車車廂也改為440V直接供電。

台鐵指出，改造後的PP客車廂也將SIV移除、減少電子卡、並新增車內CCTV保全錄影、更新輔助供電與控制跳線（96芯），大幅提高行車運轉妥善率及安全效能。

台鐵董事長杜微指出，新車投入原本即屬安全提升計畫的一環，試車過程中司機員、乘務及調車人員的訓練務必落實，符合安全規範，以提供最佳操作保障，E500依計畫將於9月下旬加入營運行列。