中颱珊珊大迴轉 吳德榮：周二至周五侵襲日本機率高

去日本要注意了，中颱「珊珊」朝日本移動，周二到周五侵襲日本機率高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中央氣象署今(25)日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊受其東側太平洋高壓的導引，向北北西轉西北西、朝日本方向前進，周二至周五大迴轉、轉向東北；周二達最強，周三、四受地形破壞、逐漸減弱。

吳德榮說，今(25)日2時「暴風圖抵達時間及侵襲機率圖」亦顯示，周二至周五、侵襲日本機率很高。但登陸確切地點及時間仍因大迴轉而不斷調整，有較大的「不確定性」，若有日本行程，應密切注意其動態。

台灣天氣方面，吳德榮指出，今日至周二「太平洋高壓」減弱、各地仍熱如盛夏，注意防曬、防中暑；午後局部雷陣雨在近山區發展，部分平地受到影響，有局部性大雷雨發生的機率。

今日各地區氣溫為北部24至36度、中部22至36度、南部23至37度及東部22至36度。