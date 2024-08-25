親友「激勵式」慰問 癌友最感壓力

台灣癌症標準化發生率約為每十萬人口三一一點三人，二○二二年新發生癌症人數為十二點一萬多人，隨著超高齡化社會來臨，癌症罹病人口將會愈來愈多。心理腫瘤醫學學會發布「癌友心情釋壓狀況調查」，抗癌過程中治療成效和花費是主要壓力來源，而親友間「激勵式」的慰問方式，如別想太多、放鬆就好等語，最容易造成癌友壓力。

心理腫瘤醫學學會團隊於線上進行不記名問券調查，三○一人為癌友、八十四人為癌友的親屬或照顧者；癌友對於被確診為癌症當下最明顯的情緒為「悲傷」、罹病過程中的心情最多是「焦慮」、影響心情的原因有三大項，身體狀況、治療過程以及經濟能力。

對癌友而言，最容易造成壓力的話，第一名為「忽視當事人當下狀態」類，如不要想太多、沒事的、放鬆心情就好了；第二名是「加油、一味激勵」類，如加油、很快就好起來、沒問題的。

心理腫瘤醫學學會董事長方俊凱表示，調查中顯示，有四成的癌友在心情不好的時候，希望能獨處，或是偶爾有人陪，顯示癌友面對罹病過程中，最期待的是「真誠傾聽」與「陪伴」。如果告訴癌友未來一定正向、光明，但癌友眼前卻絲毫沒有看見這條路，會認為親友在講風涼話，安慰不成反而更憂鬱。

方俊凱表示，可在患者狀況較好時，約出來吃飯，讓癌友在聊天過程中自己主動分享心情，傾聽的過程也千萬別說「不要這樣想」，可嘗試說「我知道很辛苦」、「如果我是你一定不會這麼勇敢」等，以同理的話語傾聽、陪伴。