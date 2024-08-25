電動滑板車現行無法管 上路出事恐吃官司

中央將電動滑板車歸類「個人行動器具」，禁止行駛道路，但開放使用的區域由地方政府自治納管，六都卻無明確規範，以致路上常見電動滑板車流竄；民代指滑板車在國外已成綠色運具，政府應制定相關法規，否則出車禍或違規將無法可管；律師認為無法可管期間，使用電動滑板車造成他人傷亡須負民刑事責任。

律師吳春生指出，現在不少人將電動滑板車當交通工具，卻不受交通規則保護，因違法使用道路在先，一出事恐吃上民刑事官司。

吳春生以九歲男童違法騎電動滑板車摔傷一案表示，法律上有信賴原則，若騎士在車道上沒超速，合法使用道路，卻撞上逆向違規騎滑板車的男童導致受傷，即可提告過失傷害罪，並連帶請求男童家長民事賠償，至於男童是否可向騎士求償，要看騎士有無違規，再依肇責比例分擔。

吳春生認為，電動滑板車是個人行動運具，無法緊急轉彎、煞車，除非技術非常好，但因無規範，騎上馬路得小心傷人傷己又觸法。一旦肇禍，依刑法第二百八十四條過失傷害罪規定，可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；致人重傷者，處卅年以下有期徒刑、拘役或卅萬元以下罰金。

高雄市議員李雅慧說，高雄很多民眾在駁二藝術特區、大學校園把滑板車做為觀光及日常運具，使用率高，政府既不能限制民眾買，就應積極制訂速限、運具規格等上路規範，否則出車禍或違規都無法可管。