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通勤新寵電動滑板車 交安新隱憂

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻周湘芸／連線報導
電動滑板車依法不能在道路上使用，但高市去年七月至今取締卅六件違規，民代認為，國外都將電動滑板車視為綠能運具，台灣卻要地方政府自治納管，沒有統一規範。記者陳正興／攝影
電動滑板車依法不能在道路上使用，但高市去年七月至今取締卅六件違規，民代認為，國外都將電動滑板車視為綠能運具，台灣卻要地方政府自治納管，沒有統一規範。記者陳正興／攝影

電動滑板車依規定只能在特定區域使用，但因方便、好駕馭，成為「違規」通勤新寵，電動滑板車可行駛的特定區域，交通部授權由地方政府規範，但六都至今毫無規範；記者直擊高雄一名議員騎電動滑板車在殯儀館趕場捻香，民代坦承知道規範，但「台灣尚無法律可規範，是律法上的怠惰」。

根據交通部規定，電動滑板依照道路交通管理處罰條例第六十九條規定，最大行駛速率在廿五公里以下，為個人行動器具範疇，依規定不得於車道上行駛，違者可開罰一千兩百元至三千六百元。

高市警方去年起至今年七月底，取締卅六件電動滑板車違規上路，依違反道交條例第六十九條，開罰一千二百元至三千六百元。

今年元月間，一名卅五歲女子在高雄左營區重愛路旁人行道騎電動滑板車，闖紅燈橫越文自路時，和直行女機車騎士碰撞，兩人身體多處擦挫傷。三月底另一名黃姓男子酒後騎電動滑板車返家，遭巡邏警網撞見開單告發。五月間，九歲男童騎電動滑板車沿左營區進學路逆向行駛，被路口左轉的機車騎士碰倒摔車，幸無生命危險。

高市交通局指出，中央對電動滑板車尚無統一規範，仍不能上路，僅能在非道路地區使用，例如駁二藝術特區；除高雄外，其他五都都禁止電動滑板車上路。警方則指出，據道路交通管理處罰條例第六十九條第四項規定，個人行動器具應依縣市政府指定行駛路段、時間、速限等規定，才能行駛道路。

市議員郭建盟日前騎電動滑板車在殯儀館趕場捻香，他表示，公祭時間相近，在殯儀館若騎機車，還要由助理接送，滑板車相對靈活。他坦承知道規範，但認為歐洲等國，都把電動滑板車變成交通工具一環，連結觀光區和小區域，對環境也較有保障，台灣也應對電動滑步車制定新規章，「目前尚無法律可規範，是律法上的怠惰」。

交通部公共運輸及監理司指出，目前並未規畫由中央統一規範電動滑板車可行駛的特定區域，因各縣市騎樓、人行道狀況不同，因此授權地方因地制宜，像有些縣市可比照自行車專用道，或與人行道共用等，先前已請車輛安全審驗中心、運輸研究所參考國外，提供考量因素供地方參考訂定，如人流、道路寬度等，交通部不會強制規範。

交通部 人行道 公共運輸 機車騎士 電動

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