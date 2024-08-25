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路樹殺人頻傳 監委促中央地方檢討改進

聯合報／ 記者鄭朝陽葉冠妤／台北報導
北市中山北路一處路樹去年8月突攔腰折斷，砸中機車騎士致死。圖／警方提供
北市中山北路一處路樹去年8月突攔腰折斷，砸中機車騎士致死。圖／警方提供

路樹頻繁發生無預警傾倒傷人毀車，監察院通過監委王幼玲提出的調查報告，指路樹造成公共危險的事故頻傳，除造成受害者家破人亡、賠償金額持續攀高，也重創政府形象，函請行政院督促農業部內政部及各縣市政府檢討改進。

王幼玲調查民國108年至112年10月底，全台通報112件路樹傾倒賠償案，造成3人死亡、23人受傷，124件車損，賠償2757萬餘元。今年4月26日，彰化縣郵務士在投遞途中遭倒塌路樹砸中身亡，同一天在高雄澄清湖園區也有66歲李姓男子被倒樹砸死；7月颱風天，高雄鳳山區路樹連根拔起，當場砸死路過上班的女騎士，在極端天氣下，路樹殺人恐更頻繁。

王幼玲認為在極端天氣下，強化都市綠色基盤韌性相當重要，不但有效改善都市高溫現象，也能保障民眾生命財產安全。根據氣象署觀測資料顯示，近30年台灣年均溫升高有加速趨勢，且有冬天縮短、夏天拉長趨勢，在都市熱島效應加劇的高溫化情況下，更凸顯公園綠地與路樹在降溫、淨化空氣及生物多樣性的重要性。

王幼玲從北市中山北路路樹砸死機車騎士事件發現，全國只有11個縣市建立例行巡檢路樹的作業標準程序，僅8個縣市要求執行人員須具備專業能力，7個縣市有防治及巡檢褐根病措施，過半縣市尚待建立相關機制。

她促請行政院應督促農業部、內政部，協同並支持各縣市結合科技，以精準預防、妥善巡檢與生物防治法，強化都市綠色基盤韌性，回應聯合國永續發展目標（SDGs），建構安全、韌性及永續特質的城鄉。

王幼玲說，內政部雖訂有「市區道路及附屬工程設計標準」及設計規範，明定樹穴尺寸與存活所需最小土壤厚度，但這只適用新建道路，既有道路路樹多因人行道寬度不足、地下構造物或管線等限制，而無足夠生長空間，導致樹勢虛弱，易遭病蟲害而有傾倒風險。

另外，褐根病為我國樹木病害之首，白蟻蛀蝕造成樹基及樹幹傷口、中空，是路樹折斷、傾倒常見原因，也不利大樹成蔭，更損及民眾生命財產。王幼玲盼農業部落實森林法「樹木保護專章」，朝城市里山方向努力。

農業部林業及自然保育署表示，已預告兩次森林法「樹木保護專業人員培訓考選及分級認證辦法」草案，修正條文後，相關產業團體已獲共識，發布施行後，規畫與大學樹木專業學院合作，擴大樹保人員培訓，協助地方巡檢路樹的人力所需。

內政部 路樹 農業部

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