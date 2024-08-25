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新聞眼／把樹種好 打造宜居城市

聯合報／ 本報記者鄭朝陽
「路樹殺人」現象，獲得監察委員重視。把樹種好，中央須加速建立制度，地方則應務實面對，落實各項規範，才能讓樹為都市降溫，為宜居城市加分。圖／聯合報系資料照片
「路樹殺人」現象，獲得監察委員重視。把樹種好，中央須加速建立制度，地方則應務實面對，落實各項規範，才能讓樹為都市降溫，為宜居城市加分。圖／聯合報系資料照片

聯合報一路追蹤報導的「路樹殺人」現象，也獲得監察委員重視，監委調查後發現，從制度面到執行面，台灣連「把樹種好」的能力都沒有，遑論民眾不被倒樹擊中的防護機制。把樹種好，中央須加速建立制度，地方則應務實面對，落實各項規範，才能讓樹為都市降溫，為宜居城市加分。

監委調查報告顯示，過半縣市政府尚待建立巡檢樹木安全的相關機制。這是一大警訊，因為依照現行分工，行道樹維護管理權責主要在縣市政府，中央則制訂市區道路樹穴尺寸、土壤等設計規範，如果縣市政府不重視路樹維管及巡檢，只是花筆小錢投保意外險，等於治標不治本，路樹殺人悲劇肯定重演。

縣市政府過去普遍不重視路樹健康與安全，總認為樹倒再種就好，正因為這種心態，鋪設人行道時，留給路樹的樹穴都相當吝嗇，有的還自作聰明用水泥花台圈圍，造成根系亂竄，破壞人行道、下水道或鄰房；近年縣市政府整修人行道時會開闢機車彎，畫設停車位，施工包商挖開人行道鋪面，面對路樹根系毫無保護概念，怪手截斷根系，埋下病害、生長不良等禍根，導致日後不耐風雨倒伏的結果。

面對都市高溫化、亟需綠資源打造宜居城市的趨勢，中央、地方合力把樹種好，是迫切課題。

人行道 殺人 路樹

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