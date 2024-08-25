樹穴多太小 地方先護路樹不倒

監委王幼玲指出路樹傾倒傷人的根本原因，包含病蟲害、樹穴太窄、土壤厚度不足等，以致樹勢虛弱，易遭病蟲害而有傾倒風險，就算後來訂了樹穴、土壤等規範，也只適用新建道路，既有道路的人行道不適用。地方政府對此表示，改善既有路樹生長環境還有諸多困難須克服，但可採取暫時措施，先保護路樹不倒。

桃園市養工處公園綠地科表示，市府維管的行道樹約2萬多棵，約僅1成符合內政部的樹穴規範，亦即樹穴植栽帶面積至少1.5平方公尺，若要改善，往往要配合人行道整體改善，所需經費不貲，受限市府財政力有未逮。

養工處副處長高必嫻說，人行道空間不夠連帶造成樹穴過小、路樹生長不良，除了評估移植至公園，避免公共危險，會趁改善人行道時，擴大樹穴搭配樹穴蓋板、透水鋪面，串聯點狀樹穴改為帶狀樹穴，讓根系有更大伸展空間，能更耐強風。

至於褐根病、白蟻等危害路樹問題，高必嫻表示，市府已委外請廠商加強區內樹木目視檢查，檢查廠商要有園藝技師證照，盼及早發現問題防治。另對生長環境不佳、也無良好根系可移植的樹，應就地移除以提高安全性，但礙於護樹團體壓力，常裹足不前，期望中央能訂定作業辦法，讓地方依循。

北市公園處除以專業人員定期全面巡查路樹，也在防汛前檢視較高風險的熱區，平時也出動褐根病偵測犬檢視褐根病，樹木倒伏後也一併檢視周邊20公尺內樹木。

公園處園藝工程隊長林晁嘉說，路樹健檢是與農業部林試所合作，通過訓練、考試認證才能執行。

新北市景觀處表示，會按監察院的建議加強防護路樹安全，既有道路路樹來不及改善，就先加強巡檢、加固，避免倒塌，同時發文通知市府工務局，依內政部規範攜手改善路樹生長環境。為加強路樹罹患褐根病的風險管控，每年辦3梯次樹木修剪合格認證及2場護樹管理課程，提升巡檢及修剪訓練人員對褐根病樹辨識能力。