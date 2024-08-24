王世堅嗆柯文哲「賭高空彈跳」 專家曝可能風險：年紀大更易受傷

立委王世堅與民眾黨主席柯文哲持續隔空互嗆，王世堅喊話，如果要賭就賭做得到的，「賭高空彈跳敢嗎？」不過高空彈跳不是人人都能挑戰的，復健科醫師提醒，沒做好防護措施，可能導致關節扭傷、拉傷、脫臼等，甚至可能出現「揮鞭症候群」，輕則手部麻痺疼痛，嚴重可能會出現上下肢癱瘓，或是呼吸困難等嚴重後果。

柯文哲政治獻金假帳爭議延燒，王世堅昨表示，如果柯文哲被羈押，會帶便當去探望，柯文哲今天回應，要賭就賭大的，「如果我沒被羈押，你要不要吞曲棍球？」王世堅回擊，要賭做得到的如高空彈跳，柯文哲願意嗎？

中華民國骨科醫學會理事長詹益聖說，高空彈跳這項活動，會讓人高速墜落又急停煞車，防護措施要做好，否則可能導致關節扭傷、拉傷，或因力量不對造成關節脫臼等損傷，而身體扭動或壓力，造成頸椎損傷或受傷的可能性也會相對高一點。

詹益聖提醒，從事這類活動之前，如果本身關節或頸椎有些痠痛的，需要先由醫師評估，例如有關節滑脫的情形卻不曉得，如果力道太大，會讓滑脫的情形惡化，導致壓迫脊髓，導致半身不遂發生風險高。

從事高空彈跳之前需要充分熱身，否則受傷機率相對增加，詹益聖指出，尤其天氣冷時，關節、肌肉容易比較僵硬，專業人員訓練與防護裝備，更是不可或缺；年紀大的民眾，關節本身可能會有退化，或是活動度與靈活度不大，在高速墜落的情況下，可能造成關節損傷、骨刺卡到的後遺症，比起關節靈活的年輕人，更容易受傷。

此外，還要留意「揮鞭症候群」，症狀包含明顯的手部麻痺或疼痛，更嚴重的可能導致上下肢癱瘓，或呼吸困難等更嚴重的症狀；詹益聖指出，在這個狀態中，一往下墜然後急停往回拉，脖子就像鞭子一樣快速地甩動，就可能出現脊椎損傷，國外曾有案例，是因為躍下一剎那的動作，或受到裝備影響，導致頸椎旋轉、扭動幅度太大，造成頸椎神經壓迫，然後半身癱瘓。

根據台灣脊椎中心衛教資訊，揮鞭症候群多發生於坐在行駛或停駐中交通工具上的人，被行駛中有些速度的另一交通工具由後撞上，造成頸部與頭部因為重量支撐性質不一，而有頭部急速向後接著又立即回彈，是車禍時最常發生於乘客身上的情況。

頸椎在整條脊椎當中是活動度最大的部份，不論是胸椎或腰椎，都無法像頸椎一樣可以前後左右大幅度地轉動，再加上頸部並未受到安全帶的束縛作用，只要車子一受到撞擊，乘客的反作用力容易造成頸部如抽鞭般甩動，而導致傷害。