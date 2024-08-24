OISTAT國際劇場組織總部續留台灣 總裁艾比：雙贏

文化部與OISTAT國際劇場組織攜手，總部續留台灣，OISTAT總裁艾比．柯恩表示這是雙贏，「對台灣來說可以讓劇場人有更多國際交流的機會，對我們來說，有穩定的總部也至關重要。」

OISTAT 國際劇場組織（International Organisation ofScenographers, Theatre Architects and Technicians）1968年在捷克布拉格創立，與聯合國教科文組織（UNESCO） 維持正式關係，這是全球少數以台灣名義參與的國際組織，也是唯一一個將總部移設台灣的國際組織。

艾比（Aby Cohen）今天接受中央社記者專訪表示，5年前續約前後，德國表達設立總部意願，也有委員認為總部移到中東國家也是選項，但最後仍在台灣，「台灣的地理位置的確有助拓展組織在亞太或是南半球的發展，去年澳洲就正式成立會員中心，今年則有日本會員加入，這是正面成長。」

以台灣之名成為OISTAT國際劇場組織的一員，艾比表示過去也曾經發生一些插曲，艾比舉例2016年總部與北京BIB學生雙年展共同舉辦活動，突然收到北京主辦單位來信表示，雙年展不可邀請台灣跟港澳，這讓總部一頭霧水。

艾比說，原來2016年台灣選舉選出了蔡英文當總統，北京需要立刻做出政治上的反應，但又不能只針對台灣，那就等同承認了台灣有獨特的地位，所以港澳連帶被影響。

艾比表示，在OISTAT國際劇場組織的核心價值就是多元、包容與開放，「如果不歡迎台灣、香港跟澳門參加，那就請停辦，因為這個舉措違背了組織的核心價值。」最後也真的停辦。

擔任OISTAT執行長超過12年，魏琬容則分享，「我常常會為了我又拯救我的國家而感到開心。」魏琬容舉例，2022年OISTAT加拿大會員中心舉辦活動，採線上報名，過去國家名稱選項都有台灣，但這次卻因為廠商系統設計無法修改，「最後我提出在後台把欄目拉掉，讓報名者自己寫自己的國家。」

魏琬容說，這不僅僅是因為她是台灣人，「而是身為台灣人，我更知道必須尊重每一個國家的文化跟名稱，英屬印度洋地區，法屬玻里尼西亞，這些都該被尊重，這也是OISTAT國際劇場組織信仰的價值。」魏琬容表示，今年在召開修改章程會議時，也會把這個國家列表名稱必須使用美國FIPS 10-4通則加進去。」

艾比表示，這次大家來衛武營開會，發現衛武營鼓勵在地食材，減少碳足跡；住的飯店也選擇不使用一次性備品，「這就是實踐永續，這些在地的價值就會成為獨特的記號。」

艾比說，這次從台北移到高雄衛武營舉行組織各項議程及章程修訂，有機會了解衛武營發起的社區交流活動，「我們也會把這些美好的價值帶回去回饋給所有會員。」