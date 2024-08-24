「別想太多」讓癌友壓力山大 實際陪伴比安慰更重要

抗癌的過程除了疾病治療外，心裡照顧也是重要議題。心理腫瘤學基金會今舉辦「癌友心情釋壓狀況調查」結果發表會。根據調查，被告罹癌當下心情多為悲傷、恐懼、焦慮；心理腫瘤學基金會董事長、馬偕醫院精神醫學部資醫師方俊凱表示，調查發現比起話語，多數癌友希望的是靜靜陪伴或是直接陪伴出門走走。

心理腫瘤學基金會今舉辦圖文徵件頒獎典禮，以及公布「癌友及照顧者心情釋壓狀況調查」。調查顯示，癌症患者本人被宣告確診癌事實多為悲傷、恐懼及焦慮；而抗癌過程中，治療、成效、和花費為主要壓力來源。心情不好時，有高達4成癌友希望獨處為主偶爾有人陪，也有4成希望以聊天分享。

調查中也詢問癌友「最會造成壓力的一句話」，答案採取開放式回答，經過分類以「忽視當事人當下狀態」為多，常見話語如如「不要想太多」、「沒事的」、「放鬆心情就好了」；或是「激勵」類如，「很快就會好的」、「沒問題的」。調查顯示，癌友期待的關心是真誠傾聽、如常陪伴、被接受當下的狀態，不切實際的安慰或過分正能量的鼓勵，反而可能造成反效果。

方俊凱說，調查發現比起不適當的話語，多數癌友希望的是靜靜陪伴或是直接陪伴出門走走、參加活動。雖然癌症治療比較往年已經進步不少，但聽到「不要緊」等話題仍讓癌友感到壓力；身旁親友若想表達關心，可以在患者狀況較好的時候，約出來吃飯，讓癌友在聊天過程中自己分享，以鼓勵患者自己講為主。

方俊凱表示，此次調查中顯示，有近半民眾面對痛苦或壓力時，希望自己一個人面對，選擇不講可以避免他人出現不合理反應或是再一次受傷。另外，調查也發現癌症治療時有個管師、醫院端等資源關切，但是治療結束、較穩定時，支持資源比較不足，未來社區端的資源加強協助。

「愛．述說」圖文比賽得獎的「醫療組」冠軍為一名精神科醫師作品，主題為「病情告知的觸身球」。該醫師分享，自己曾經用醫師身份參加「罹癌告知」的工作坊，但幾年後當自己以病友身分得知爸爸罹癌時，感受更加深刻。當時爸爸被告知罹癌的方式，對他們而言並不是那麼理想，讓爸爸受到很大的衝擊，因此更了解不管什麼疾病都應該謹慎告知病患。