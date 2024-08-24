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明2地午後大雨恐一路下到晚上 中颱珊珊路徑曝光「估下周襲日本」
中央氣象署表示，明天各地多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨機率，恐一路延續到晚上。另外，中度颱風珊珊預計下周二至周四影響日本，提醒前往日本旅客要留意。
氣象署預報員林定宜表示，明天天氣與今天類似，台灣附近為弱風環境，各地多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，甚至有局部大雨機率，恐一路延續到晚上，期間可能伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風。溫度方面，各地高溫約32至36度，較為悶熱。
林定宜指出，下周一、周二台灣相對處於低壓區域，水氣增加，東北部不定時有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，甚至局部大雨機率。下周三至周六各地為多雲到晴，清晨至上午陸風及西南風輻合作用，中南部地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雨或大雨。
另外，他也說，中度颱風珊珊今天下午2點在台北東南東方2100公里海面，往北北西轉東北移動，預計下周二至周四影響日本，前往日本旅客要留意動態。
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